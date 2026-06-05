В Румынии взорвался морской дрон

5 июня в румынском порту Констанца взорвался морской дрон. Согласно последним данным, в результате инцидента никто не пострадал. Министерство обороны Румынии уже озвучило предположение, что дрон был украинским.

Взрыв морского дрона в Румынии — что известно

В пресс-службе Минобороны страны утверждают, что морской беспилотник обнаружили возле штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизни на море.

В ведомстве также официально подтвердили, что дрон самоподорвался около 10:30 утра.

Информация о происхождении и типе дрона пока не раскрываются, однако сообщается, что беспилотники такого типа используются во время войны в Украине.

Район, где произошел инцидент, изолировали силами Румынской разведывательной службы, Береговой охраны и Министерства обороны. Объект на тот момент находился в процессе оценки и безопасности. Поделиться

Фото: Digi24

За расследование этого инцидента уже взялась прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

Что важно понимать, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в румынском Галаке и взорвался. Этот удар спровоцировал пожар в коридоре квартиры на самом высоком этаже. Ранения получили двое ее жителей.

Власти РФ до сих пор не признают свою вину и якобы добиваются “независимого” расследования этого события.