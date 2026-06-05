Україна вчасно попередила Румунію про морський дрон, що втратив керування — МЗС
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вчасно попередила Румунію про морський дрон, що втратив керування — МЗС

МЗС
Джерело:  Укрінформ

Інцидент з дроном у порту Констанци підтверджує загрозу російської агресії для всього регіону, а ефективна координація між Україною та сусідніми країнами є ключовою для мінімізації її наслідків.

Головні тези:

  • Вчасне повідомлення України Румунії про втрачення морського дрона свідчить про ефективність дії українських військових.
  • Інцидент у порту Констанці підкреслює загрозу російської агресії в регіоні Чорного моря.

МЗС України відреагувало на дроновий інцидент у порту Констанци

Про це заявив у соцмережі Х речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Тихий зазначив, що ВМС України вчасно поінформували румунську сторону про морський безпілотник, який втратив керування внаслідок російського глушіння сигналу.

Відтоді профільні органи обох держав перебували в тісному контакті, взяли ситуацію під контроль і забезпечили безпеку району.

Речник МЗС підкреслив, що така ефективна координація дала змогу вжити необхідних заходів для запобігання шкоді цивільному населенню.

Цей інцидент вкотре демонструє, що триваюча повномасштабна російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовою для мінімізації її наслідків для сусідніх країн.

Уранці у порту Констанца стався вибух невдовзі після виявлення морського дрона. За попередньою інформацією Департаменту з надзвичайних ситуацій країни, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Україна підтвердила, що під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

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