Україна вчасно попередила Румунію про морський дрон, що втратив керування — МЗС

Інцидент з дроном у порту Констанци підтверджує загрозу російської агресії для всього регіону, а ефективна координація між Україною та сусідніми країнами є ключовою для мінімізації її наслідків.

МЗС України відреагувало на дроновий інцидент у порту Констанци

Про це заявив у соцмережі Х речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Тихий зазначив, що ВМС України вчасно поінформували румунську сторону про морський безпілотник, який втратив керування внаслідок російського глушіння сигналу. Поширити

Відтоді профільні органи обох держав перебували в тісному контакті, взяли ситуацію під контроль і забезпечили безпеку району.

Речник МЗС підкреслив, що така ефективна координація дала змогу вжити необхідних заходів для запобігання шкоді цивільному населенню.

On the incident in the port of Constanța, Romania: Ukraine’s Navy @UA_NAVY informed the Romanian side in a timely manner of a naval drone that had lost control because of Russian jamming.



Both states’ relevant authorities have been in close touch since then, took control of the… https://t.co/FWQa32bXCj — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Цей інцидент вкотре демонструє, що триваюча повномасштабна російська агресія становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовою для мінімізації її наслідків для сусідніх країн. Поширити

Уранці у порту Констанца стався вибух невдовзі після виявлення морського дрона. За попередньою інформацією Департаменту з надзвичайних ситуацій країни, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.