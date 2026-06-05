Україна вчасно попередила Румунію про морський дрон, що втратив керування — МЗС

Інцидент з дроном у порту Констанци підтверджує загрозу російської агресії для всього регіону, а ефективна координація між Україною та сусідніми країнами є ключовою для мінімізації її наслідків.
Головні тези:
- Вчасне повідомлення України Румунії про втрачення морського дрона свідчить про ефективність дії українських військових.
- Інцидент у порту Констанці підкреслює загрозу російської агресії в регіоні Чорного моря.
МЗС України відреагувало на дроновий інцидент у порту Констанци
Про це заявив у соцмережі Х речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
Відтоді профільні органи обох держав перебували в тісному контакті, взяли ситуацію під контроль і забезпечили безпеку району.
Речник МЗС підкреслив, що така ефективна координація дала змогу вжити необхідних заходів для запобігання шкоді цивільному населенню.
On the incident in the port of Constanța, Romania: Ukraine’s Navy @UA_NAVY informed the Romanian side in a timely manner of a naval drone that had lost control because of Russian jamming.— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026
Both states’ relevant authorities have been in close touch since then, took control of the… https://t.co/FWQa32bXCj
Уранці у порту Констанца стався вибух невдовзі після виявлення морського дрона. За попередньою інформацією Департаменту з надзвичайних ситуацій країни, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Україна підтвердила, що під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.
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