Дроны атаковали российский морской терминал и военные объекты на ВОТ — видео

Ночью 13 июня под удары украинских БПЛА попал морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края: сейчас там бушует масштабный пожар. Также громко было в оккупированных Мелитополе и Алчевске.
Главные тезисы
- К ликвидации пожара на морском терминале привлекли около сотни человек.
- Однако пока огонь не могут потушить.
"Бавовна" в России и на ВОТ 13 июня — последние подробности
Факт атаки на морской терминал подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях.
По словам местных жителей, после ударов дронов на территории морского терминала начался пожар.
Губернатор утверждает, что в результате инцидента погиб один человек. Еще три человека, по предварительным данным, получили ранения.
Он также добавил, что к ликвидации пожара на морском терминале привлечены 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе от МЧС России.
Следует также напомнить, что в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, в результате чего на территории предприятия вспыхнул сильный пожар.
В минувшую ночь на временно оккупированных территориях Украины также было очень громко.
Силы обороны Украины атаковали военные объекты в оккупированных Мелитополе и Алчевске, однако все детали пока не раскрываются.
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