Дроны атаковали российский морской терминал и военные объекты на ВОТ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали российский морской терминал и военные объекты на ВОТ — видео

"Бавовна" в России и на ВОТ 13 июня - последние подробности
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Источник:  online.ua

Ночью 13 июня под удары украинских БПЛА попал морской терминал в Темрюкском районе Краснодарского края: сейчас там бушует масштабный пожар. Также громко было в оккупированных Мелитополе и Алчевске.

Главные тезисы

  • К ликвидации пожара на морском терминале привлекли около сотни человек.
  • Однако пока огонь не могут потушить.

"Бавовна" в России и на ВОТ 13 июня — последние подробности

Факт атаки на морской терминал подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях.

По словам местных жителей, после ударов дронов на территории морского терминала начался пожар.

Губернатор утверждает, что в результате инцидента погиб один человек. Еще три человека, по предварительным данным, получили ранения.

Он также добавил, что к ликвидации пожара на морском терминале привлечены 96 человек и более 30 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Следует также напомнить, что в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, в результате чего на территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

В минувшую ночь на временно оккупированных территориях Украины также было очень громко.

Силы обороны Украины атаковали военные объекты в оккупированных Мелитополе и Алчевске, однако все детали пока не раскрываются.

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