Ставленик Кремля на ТОТ Херсонської області Володимир Сальдо публічно скаржиться на те, удари Сил оборони України по російських логістичних шляхах у регіоні лише посилюються.
Головні тези:
- Рух у бік КПВВ “Джанкой” наразі перекрито.
- Також українські воїни били по мосту, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою.
Російська логістика на Херсонщині знову опинилася під ударом України
За словами Сальдо, Сили оборони України протягом минулої ночі знову атакували мости у Херсонській області.
Ставленик Кремля у регіоні стверджує, що за ніч російські сили ППО та мобільні вогневі групи нібито знешкодтлт 25 ударних БпЛА ЗСУ.
Він також додав, що протягом минулої ночі ночі Сили оборони України завдавали ударів по мосту, який з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою.
За його словами, інформація щодо руху буде уточнюватися та доводитися додатково.
Удари України по ворожій логістиці уже прокоментували американські аналітики з Інститут вивчення війни:
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