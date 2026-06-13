Сальдо підтвердив, що ЗСУ добивають російську логістику на Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Сальдо підтвердив, що ЗСУ добивають російську логістику на Херсонщині

Російська логістика на Херсонщині знову опинилася під ударом України
Джерело:  online.ua

Ставленик Кремля на ТОТ Херсонської області Володимир Сальдо публічно скаржиться на те, удари Сил оборони України по російських логістичних шляхах у регіоні лише посилюються.

Головні тези:

  • Рух у бік КПВВ “Джанкой” наразі перекрито.
  • Також українські воїни били по мосту, що з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою.

Російська логістика на Херсонщині знову опинилася під ударом України

За словами Сальдо, Сили оборони України протягом минулої ночі знову атакували мости у Херсонській області.

Ставленик Кремля у регіоні стверджує, що за ніч російські сили ППО та мобільні вогневі групи нібито знешкодтлт 25 ударних БпЛА ЗСУ.

Противник здійснив нову спробу атакувати мости на напрямку Чонгара. Рух у бік КПВВ «Джанкой» наразі перекрито, — заявив колаборант Володимир Сальдо.

Він також додав, що протягом минулої ночі ночі Сили оборони України завдавали ударів по мосту, який з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою.

Фахівці вже провели обстеження конструкцій. Рух запущено в реверсивному режимі, — додав Сальдо.

За його словами, інформація щодо руху буде уточнюватися та доводитися додатково.

Фото: скриншот

Удари України по ворожій логістиці уже прокоментували американські аналітики з Інститут вивчення війни:

Продовження українських ударів, ймовірно, матиме каскадні наслідки на полі бою і може ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій.

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