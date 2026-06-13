Ставленик Кремля на ТОТ Херсонської області Володимир Сальдо публічно скаржиться на те, удари Сил оборони України по російських логістичних шляхах у регіоні лише посилюються.

Російська логістика на Херсонщині знову опинилася під ударом України

За словами Сальдо, Сили оборони України протягом минулої ночі знову атакували мости у Херсонській області.

Ставленик Кремля у регіоні стверджує, що за ніч російські сили ППО та мобільні вогневі групи нібито знешкодтлт 25 ударних БпЛА ЗСУ.

Противник здійснив нову спробу атакувати мости на напрямку Чонгара. Рух у бік КПВВ «Джанкой» наразі перекрито, — заявив колаборант Володимир Сальдо. Поширити

Він також додав, що протягом минулої ночі ночі Сили оборони України завдавали ударів по мосту, який з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою.

Фахівці вже провели обстеження конструкцій. Рух запущено в реверсивному режимі, — додав Сальдо. Поширити

За його словами, інформація щодо руху буде уточнюватися та доводитися додатково.

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Удари України по ворожій логістиці уже прокоментували американські аналітики з Інститут вивчення війни: