Фото Усика и Трампа подорвало соцсети — как реагируют люди

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Их общая фотография завирусилась в социальных сетях — ее активно обсуждают сотни тысяч людей в разных уголках планеты.
Главные тезисы
- Накануне Усик также посетил Министерство обороны США.
- 14 июня в Белом доме состоится турнир UFC Freedom 250.
Фото Усика и Трампа — как его комментируют соцсети
Яркую фотографию в Х (Твиттере — ред.) опубликовала специальная помощница президента и советница по коммуникациям Марго Мартин.
На этом фото зафиксировано крепкое рукопожатие обладателя титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе с Дональдом Трампом.
К слову, 12 июня украинский боксер побывал в Пентагоне. Непобежденный боец опубликовал фото из Министерства обороны США.
Что важно понимать, 14 июня в Белом доме состоится турнир UFC Freedom 250. Он будет организован в честь 250-летия принятия декларации независимости США.
Как соцсети реагируют на общую фотографию Усика и Трампа:
Саша встретился с единственным человеком, которому действительно нужно врезать;
По крайней мере в данный момент в Белом доме есть один здоровый мужчина!;
Саш, не смотри ты на него — просто бей!;
Вправь им там мозги;
Наше секретное оружие;
Украинская баллистика посетила Белый дом с официальным визитом;
Сильно не бей их, пока Томагавки не дали;
По-видимому, пробуют завербовать и сделать своим президентом;
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