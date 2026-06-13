Фото Усика и Трампа подорвало соцсети — как реагируют люди

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Их общая фотография завирусилась в социальных сетях — ее активно обсуждают сотни тысяч людей в разных уголках планеты.

Фото Усика и Трампа — как его комментируют соцсети

Яркую фотографию в Х (Твиттере — ред.) опубликовала специальная помощница президента и советница по коммуникациям Марго Мартин.

На этом фото зафиксировано крепкое рукопожатие обладателя титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе с Дональдом Трампом.

Фото: x.com/MargoMartin47

Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком, — лаконично подписала фотографию из Белого дома Марго Мартин. Поделиться

К слову, 12 июня украинский боксер побывал в Пентагоне. Непобежденный боец опубликовал фото из Министерства обороны США.

Что важно понимать, 14 июня в Белом доме состоится турнир UFC Freedom 250. Он будет организован в честь 250-летия принятия декларации независимости США.

Как соцсети реагируют на общую фотографию Усика и Трампа: