Верховен с нетерпением ждет боя-реванша с Усиком

Верховен хочет боя-реванша с Усиком

Его слова передает The Ariel Helwani Show.

Нидерландский кикбоксер признался, что не собирается долго думать о поражении от украинского чемпиона и о том, что он не сумел продемонстрировать в первом поединке.

Давайте говорить об этом и двигаться дальше отсюда и идти к реваншу, потому что я к нему готов. Я с нетерпением жду реванша. Он привлечет еще больше внимания, чем на этот раз.

Также Верховен рассказал, существует хотя бы малейший шанс на его возвращение в кикбоксинг.

Я думаю, что этот раздел уже завершен. Знаете, мы сделали там все. И я не очень верю, что осталось что-то, чего мы там не сделали. Но сейчас, когда мы об этом говорим — насколько круто было бы, если бы какой-нибудь сумасшедший боксер сказал: "Эй, давайте проведем один боксерский матч и один кикбоксерский матч". Теперь возможно все.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде в Гизе. После поединка глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх заговорил о желании организовать реванш.