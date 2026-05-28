Верховен с нетерпением ждет боя-реванша с Усиком

Рико Верховен (1-1, 1 КО) высказался о желании провести второе сражение против Александра Усика (25-0, 16 КО).
Главные тезисы
- Рико Верховен выразил желание провести второе сражение с Усиком после поражения в первом поединке.
- Нидерландский кикбоксер уверен в своей готовности к реваншу и нетерпением ждет возможности вернуться в ринг против Александра Усика.
Верховен хочет боя-реванша с Усиком
Его слова передает The Ariel Helwani Show.
Нидерландский кикбоксер признался, что не собирается долго думать о поражении от украинского чемпиона и о том, что он не сумел продемонстрировать в первом поединке.
Также Верховен рассказал, существует хотя бы малейший шанс на его возвращение в кикбоксинг.
Я думаю, что этот раздел уже завершен. Знаете, мы сделали там все. И я не очень верю, что осталось что-то, чего мы там не сделали. Но сейчас, когда мы об этом говорим — насколько круто было бы, если бы какой-нибудь сумасшедший боксер сказал: "Эй, давайте проведем один боксерский матч и один кикбоксерский матч". Теперь возможно все.
Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде в Гизе. После поединка глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх заговорил о желании организовать реванш.
