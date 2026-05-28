Верховен з нетерпінням чекає на бій-реванш з Усиком

Ріко Верховен (1‑1, 1 КО) висловився про бажання провести другий бій проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).
Головні тези:
- Ріко Верховен висловив бажання провести реванш з Олександром Усиком після поразки в першому поєдинку.
- Нідерландський кікбоксер вважає, що готовий до бою-реваншу та очікує на цей поєдинок з нетерпінням.
Верховен хоче бою-реваншу з Усиком
Його слова передає The Ariel Helwani Show.
Нідерландський кікбоксер зізнався, що не збирається довго думати про поразку від українського чемпіона та те, що він не зумів продемонструвати у першому поєдинку.
Також Верховен розповів, чи існує хоча б найменший шанс на його повернення у кікбоксинг.
Я думаю, що цей розділ уже завершений. Знаєте, ми зробили там усе. І я не дуже вірю, що залишилося щось, чого ми там не зробили. Але зараз, коли ми про це говоримо — наскільки круто було б, якби якийсь божевільний боксер сказав: "Гей, давайте проведемо один боксерський матч і один кікбоксерський матч". Зараз можливо все.
Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі. Після поєдинку голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.
