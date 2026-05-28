Верховен з нетерпінням чекає на бій-реванш з Усиком

Джерело:  Champion

Ріко Верховен (1‑1, 1 КО) висловився про бажання провести другий бій проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Головні тези:

  • Ріко Верховен висловив бажання провести реванш з Олександром Усиком після поразки в першому поєдинку.
  • Нідерландський кікбоксер вважає, що готовий до бою-реваншу та очікує на цей поєдинок з нетерпінням.

Верховен хоче бою-реваншу з Усиком

Його слова передає The Ariel Helwani Show.

Нідерландський кікбоксер зізнався, що не збирається довго думати про поразку від українського чемпіона та те, що він не зумів продемонструвати у першому поєдинку.

Давайте говорити про це й рухатися далі звідси та йти до реваншу, тому що я до нього готовий. Я з нетерпінням чекаю реваншу. Він приверне ще більше уваги, ніж цього разу.

Також Верховен розповів, чи існує хоча б найменший шанс на його повернення у кікбоксинг.

Я думаю, що цей розділ уже завершений. Знаєте, ми зробили там усе. І я не дуже вірю, що залишилося щось, чого ми там не зробили. Але зараз, коли ми про це говоримо — наскільки круто було б, якби якийсь божевільний боксер сказав: "Гей, давайте проведемо один боксерський матч і один кікбоксерський матч". Зараз можливо все.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі. Після поєдинку голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

Нагадаємо, що нідерландський кікбоксер подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

