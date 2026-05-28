Верховен з нетерпінням чекає на бій-реванш з Усиком

Верховен хоче бою-реваншу з Усиком

Його слова передає The Ariel Helwani Show.

Нідерландський кікбоксер зізнався, що не збирається довго думати про поразку від українського чемпіона та те, що він не зумів продемонструвати у першому поєдинку.

Давайте говорити про це й рухатися далі звідси та йти до реваншу, тому що я до нього готовий. Я з нетерпінням чекаю реваншу. Він приверне ще більше уваги, ніж цього разу.

Також Верховен розповів, чи існує хоча б найменший шанс на його повернення у кікбоксинг.

Я думаю, що цей розділ уже завершений. Знаєте, ми зробили там усе. І я не дуже вірю, що залишилося щось, чого ми там не зробили. Але зараз, коли ми про це говоримо — наскільки круто було б, якби якийсь божевільний боксер сказав: "Гей, давайте проведемо один боксерський матч і один кікбоксерський матч". Зараз можливо все.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі. Після поєдинку голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.