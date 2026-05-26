Усик пояснив, чому ледь не програв Верховену

Розвиток поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верховеном був вкрай неочікуваним для всіх шанувальників боксу. Тривалий час здавалося, що непереможний український абсолют зазнає поразки, однак він зміг змінити хід подій в 11 раунді. Врешті Усик розповів, що ж насправді сталося у рингу.

Усик похвалив майстерність Верховена

Об'єднаний чемпіон світу (25-0, 16 КО) не приховує від своїх шанувальників, що цей бій був дійсно непростим для нього.

За словами Усика, річ у тіч, що в його розпорядженні було вкрай мало даних про стиль кікбоксера.

Уже не рингу українець пересвідчився, що стиль Ріко дійсно нетиповий. Ба більше, суперник дійсно вмів тримати удар.

Є принципова різниця в тому, що ти знаєш і від боксера очікуєш якихось дій, тому що ти робив... І права, і ліва рука, і рух, а тут ти працюєш від того, що бачиш конкретно в цьому поєдинку. Перед тим, як ми готуємося, у нас є аналітична команда, яка розбирає бої. Тобто є нарізка відео, які ми постійно дивимося та напрацьовуємо якісь комбінації під опонентів. Олександр Усик Об'єднаний чемпіон світу (25-0, 16 КО)

Окремо він звернув увагу на те, що Ріко вміє терпіти і так просто ніколи не здається.