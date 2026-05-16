Батько Дюбуа виступив проти третього бою сина з Усиком

Як вдалося дізнатися журналістам, батько британського боксера Даніеля Дюбуа не хоче бачити ще один бій свого сина проти непереможного українського абсолюта Олександра Усика після двох поразок від українця.

Як повідомляє talkSPORT, гучна перемоги Дюбуа над Фабіо Вордлі та здобуття титулу WBO дала надію на те, що його новий реванш з Усиком може виявитися дійсно успішним.

Чутки про потенційний третій поєдинок між британцем та українцем почали ширитися дедалі активніше.

Попри це, батько спортсмена Стенлі Дюбуа переконаний в тому, що його сину варто обрати іншого суперника.

Як стверджує Дюбуа-старший, він вже закликав Даніеля провести бій з іншим британським надважковаговиком, а не з Усиком.

Я б порадив Даніелю битися з іншим британським надважковаговиком. Але Даніелю складно проти шульг, тому я б не радив йому виходити проти шульги, поки він не проведе ще хоча б один такий бій, — наголосив Дюбуа-батька.

Що важливо розуміти, серед потенційних майбутніх суперників він пропонує сину Мозеса Ітауму.