Батько Дюбуа виступив проти третього бою сина з Усиком
Категорія
Спорт
Дата публікації

Батько Дюбуа виступив проти третього бою сина з Усиком

Батько Дюбуа боїться ще однієї поразки свого сина
Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися журналістам, батько британського боксера Даніеля Дюбуа не хоче бачити ще один бій свого сина проти непереможного українського абсолюта Олександра Усика після двох поразок від українця.

Головні тези:

  • Батько Дюбуа не вірить у те, що його син зможе здолати українця.
  • Він пропонує йому розглянути кандидатуру Мозеса Ітауми.

Батько Дюбуа боїться ще однієї поразки свого сина

Як повідомляє talkSPORT, гучна перемоги Дюбуа над Фабіо Вордлі та здобуття титулу WBO дала надію на те, що його новий реванш з Усиком може виявитися дійсно успішним.

Чутки про потенційний третій поєдинок між британцем та українцем почали ширитися дедалі активніше.

Попри це, батько спортсмена Стенлі Дюбуа переконаний в тому, що його сину варто обрати іншого суперника.

Як стверджує Дюбуа-старший, він вже закликав Даніеля провести бій з іншим британським надважковаговиком, а не з Усиком.

Я б порадив Даніелю битися з іншим британським надважковаговиком. Але Даніелю складно проти шульг, тому я б не радив йому виходити проти шульги, поки він не проведе ще хоча б один такий бій, — наголосив Дюбуа-батька.

Що важливо розуміти, серед потенційних майбутніх суперників він пропонує сину Мозеса Ітауму.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Джошуа VS Ф'юрі. Усик назвав ім'я свого фаворита
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик може втратити титул The Ring через Дюбуа
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Міжнародна боксерська федерація висунула Усику новий ультиматум
Усик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?