Усик може втратити титул The Ring через Дюбуа

Новий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) зміг врешті-решт посісти перше місце рейтингу The Ring. Це означає, що він є головним претендентом на титул The Ring, яким володіє непереможний український абсолют Олександр Усик.
Головні тези:
- Дюбуа вже оголосив про готовність провести реванш проти Вордлі.
- 23 травня Усик проведе добровільний захист титулу WBC проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Дюбуа націлився на титул Усик
Спортивні журналісти звертають увагу на те, що британський професійний боксер піднявся в списку найкращих серед надважкої ваги.
Що важливо розуміти, це сталося після нещодавньої перемоги над Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).
Ні для кого не секрет, що чемпіонським титулом The Ring продовжує володіти непереможний український абсолют Олександр Усик.
У трійці претендентів на пояс також перебувають німець Агіт Кабаєл та екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі.
Натомість Фабіо Вордлі після поразки від Дюбуа перемістився у рейтингу на четверте місце.
Рейтинг The Ring у надважкій вазі
Чемпіон — Олександр Усик
1. Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО)
2. Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО)
3. Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО)
4. Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО)
5. Філіп Хргович (19-1, 14 КО)
6. Мозес Ітаума (14-0, 12 КО)
7. Ефе Аджагба (21-1-1, 15 КО)
8. Річард Торрез-молодший (14-0, 12 КО)
9. Мурат Гассієв (33-2, 26 КО)
10. Джастіс Гуні (13-1, 7 КО)
