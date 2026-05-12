Усик може втратити титул The Ring через Дюбуа

Новий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) зміг врешті-решт посісти перше місце рейтингу The Ring. Це означає, що він є головним претендентом на титул The Ring, яким володіє непереможний український абсолют Олександр Усик.

Дюбуа націлився на титул Усик

Спортивні журналісти звертають увагу на те, що британський професійний боксер піднявся в списку найкращих серед надважкої ваги.

Що важливо розуміти, це сталося після нещодавньої перемоги над Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Ні для кого не секрет, що чемпіонським титулом The Ring продовжує володіти непереможний український абсолют Олександр Усик.

У трійці претендентів на пояс також перебувають німець Агіт Кабаєл та екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі.

Натомість Фабіо Вордлі після поразки від Дюбуа перемістився у рейтингу на четверте місце.

Рейтинг The Ring у надважкій вазі

Чемпіон — Олександр Усик

1. Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО)

2. Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО)

3. Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО)

4. Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО)

5. Філіп Хргович (19-1, 14 КО)

6. Мозес Ітаума (14-0, 12 КО)

7. Ефе Аджагба (21-1-1, 15 КО)

8. Річард Торрез-молодший (14-0, 12 КО)

9. Мурат Гассієв (33-2, 26 КО)

10. Джастіс Гуні (13-1, 7 КО)