Усик може втратити титул The Ring через Дюбуа

Джерело:  The Ring

Новий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) зміг врешті-решт посісти перше місце рейтингу The Ring. Це означає, що він є головним претендентом на титул The Ring, яким володіє непереможний український абсолют Олександр Усик.

Головні тези:

  •  Дюбуа вже оголосив про готовність провести реванш проти Вордлі.
  •  23 травня Усик проведе добровільний захист титулу WBC проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Дюбуа націлився на титул Усик

Спортивні журналісти звертають увагу на те, що британський професійний боксер піднявся в списку найкращих серед надважкої ваги.

Що важливо розуміти, це сталося після нещодавньої перемоги над Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Ні для кого не секрет, що чемпіонським титулом The Ring продовжує володіти непереможний український абсолют Олександр Усик.

У трійці претендентів на пояс також перебувають німець Агіт Кабаєл та екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі.

Натомість Фабіо Вордлі після поразки від Дюбуа перемістився у рейтингу на четверте місце.

Рейтинг The Ring у надважкій вазі

  • Чемпіон — Олександр Усик

  • 1. Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО)

  • 2. Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО)

  • 3. Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО)

  • 4. Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО)

  • 5. Філіп Хргович (19-1, 14 КО)

  • 6. Мозес Ітаума (14-0, 12 КО)

  • 7. Ефе Аджагба (21-1-1, 15 КО)

  • 8. Річард Торрез-молодший (14-0, 12 КО)

  • 9. Мурат Гассієв (33-2, 26 КО)

  • 10. Джастіс Гуні (13-1, 7 КО)

