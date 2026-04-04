Воррен погрожує WBC позовом через ситуацію з Усиком

Відомий британський промоутер Френк Воррен почав публічно погрожувати керівництву Всесвітньої боксерської ради (WBC). Останній стверджує: він подасть позов, якщо рада не видасть офіційну вказівку українському чемпіону Олександру Усику провести наступний захист свого титулу проти тимчасового володаря титулу Агіта Кабаєла.

Як зазначає видання Boxing Scene, Кабаєль зміг вибороти вакантний титул тимчасового чемпіона ще рік тому у поєдинку проти Чжілея Чжана.

З тих пір німець очікує на бій з непереможним українським абсолютом Олександром Усиком.

У режимі очікування він встиг захистити свій титул тимчасового чемпіона у поєдинку проти Даміана Книби в Обергаузені.

На тлі останніх подій у світі боксу WBC потрапила під шквал критику за те, що санкціонувала захист титулу Усиком проти кікбоксера Ріко Верховена 16 травня в Єгипті.

Що важливо розуміти, Верховен провів лише один професійний бій, вигравши нокаутом запланований на чотири раунди поєдинок проти Яноша Фінфери (0-5) цілих 12 років тому.

Своє обурення з цього приводу вирішив не приховувати сам Воррен. Він висунув чітку та жорстку вимогу: