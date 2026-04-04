Воррен погрожує WBC позовом через ситуацію з Усиком
Відомий британський промоутер Френк Воррен почав публічно погрожувати керівництву Всесвітньої боксерської ради (WBC). Останній стверджує: він подасть позов, якщо рада не видасть офіційну вказівку українському чемпіону Олександру Усику провести наступний захист свого титулу проти тимчасового володаря титулу Агіта Кабаєла.

Головні тези:

  • Воррен вважає, що Усик повинен звільнити свій титул, якщо не буде битися з Кабаєлом.
  • Бій цих боксерів може принести мільйони доларів.

Воррен озвучив свою позицію щодо Усика

Як зазначає видання Boxing Scene, Кабаєль зміг вибороти вакантний титул тимчасового чемпіона ще рік тому у поєдинку проти Чжілея Чжана.

З тих пір німець очікує на бій з непереможним українським абсолютом Олександром Усиком.

У режимі очікування він встиг захистити свій титул тимчасового чемпіона у поєдинку проти Даміана Книби в Обергаузені.

На тлі останніх подій у світі боксу WBC потрапила під шквал критику за те, що санкціонувала захист титулу Усиком проти кікбоксера Ріко Верховена 16 травня в Єгипті. 

Що важливо розуміти, Верховен провів лише один професійний бій, вигравши нокаутом запланований на чотири раунди поєдинок проти Яноша Фінфери (0-5) цілих 12 років тому. 

Своє обурення з цього приводу вирішив не приховувати сам Воррен. Він висунув чітку та жорстку вимогу:

Кабаєл — номер один у рейтингу WBC, а в Єгипті відбудеться бій між Усиком і Ріко Верховеном, після чого WBC доведеться призначити обов’язковий поєдинок, а якщо вони цього не зроблять, ми подамо на них до суду. Кажу вам, я не збираюся з цим бавитися.

