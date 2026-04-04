Уоррен угрожает WBC искомом из-за ситуации с Усиком

Источник:  WBC

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен начал публично угрожать руководству Всемирного боксерского совета (WBC). Последний утверждает: он подаст иск, если совет не выдаст официальное указание украинскому чемпиону Александру Усику провести следующую защиту своего титула против временного обладателя титула Агита Кабаела.

Главные тезисы

  • Уоррен считает, что Усик должен отказаться от титула, если не будет сражаться с Кабаелом.
  • Бой этих боксеров может принести миллионы долларов.

Уоррен озвучил свою позицию касательно Усика

Как отмечает издание Boxing Scene, Кабаэль смог добыть в бою вакантный титул временного чемпиона еще год назад в поединке против Чжилия Чжана.

С тех пор немец ждет на бой с непобедимым украинским абсолютом Александром Усиком.

В режиме ожидания он успел защитить свой титул временного чемпиона в поединке против Дамиана Книбы в Обергаузене.

На фоне последних событий в мире бокса WBC попала под шквал критику за санкционирование защиты титула Усиком против кикбоксера Рико Верховена 16 мая в Египте.

Что важно понимать, Верховен провел лишь одно профессиональное сражение, выиграв нокаутом запланированный на четыре раунда поединок против Яноша Финферы (0-5) целых 12 лет назад.

Свое возмущение на этот счет решил не скрывать сам Уоррен. Он выдвинул четкое и жесткое требование:

Кабаел — номер один в рейтинге WBC, а в Египте состоится бой между Усиком и Рико Верховеном, после чего WBC придется назначить обязательный поединок, а если этого не сделают, мы подадим на них в суд. Говорю вам, я не собираюсь с этим играться.

