Уоррен угрожает WBC искомом из-за ситуации с Усиком

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен начал публично угрожать руководству Всемирного боксерского совета (WBC). Последний утверждает: он подаст иск, если совет не выдаст официальное указание украинскому чемпиону Александру Усику провести следующую защиту своего титула против временного обладателя титула Агита Кабаела.

Уоррен озвучил свою позицию касательно Усика

Как отмечает издание Boxing Scene, Кабаэль смог добыть в бою вакантный титул временного чемпиона еще год назад в поединке против Чжилия Чжана.

С тех пор немец ждет на бой с непобедимым украинским абсолютом Александром Усиком.

В режиме ожидания он успел защитить свой титул временного чемпиона в поединке против Дамиана Книбы в Обергаузене.

На фоне последних событий в мире бокса WBC попала под шквал критику за санкционирование защиты титула Усиком против кикбоксера Рико Верховена 16 мая в Египте.

Что важно понимать, Верховен провел лишь одно профессиональное сражение, выиграв нокаутом запланированный на четыре раунда поединок против Яноша Финферы (0-5) целых 12 лет назад.

Свое возмущение на этот счет решил не скрывать сам Уоррен. Он выдвинул четкое и жесткое требование: