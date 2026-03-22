Усик раскрыл нюансы подготовки к бою с Верхувеном

Источник:  Суспільне. Спорт

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик откровенно признался, что каждого своего соперника считает достойным того, чтобы очень серьезно готовиться к поединку с ним. Рико Верхувен не является исключение из этого правила.

Главные тезисы

  • Это сражение официально санкционировал Всемирный боксерский совет (WBC).
  • Турнир запланирован в Египте, однако локация все еще может измениться.

По словам украинского чемпиона, подготовка к каждому поединку не меняется и остается очень серьезной.

Что важно понимать, Рико Верхувен — голландский кикбоксер тяжелой весовой категории, выступающий на профессиональном уровне последние 22 года.

С Усиком они встретятся уже в мае 2026 года в Египте.

Как отметил украинский боксер, он не перестает тренироваться "против себя" даже тогда, когда очень сильно хочется отдохнуть.

Серьезная подготовка, тренируемся, у нас нет какого-то послабления, например, бегали 10 км, а теперь 5 км — нет, бегали 10 км, а теперь 11 км. Подготовка идет полным ходом, единственное — сегодня у меня была просто ходьба. Но это тоже полезно для сердца, для ног, для позавчерашних тренировок. Потому что кто мы такие, чтобы пропускать день ног, — пошутил Александр Усик.

Больше по теме

