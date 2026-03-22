Усик раскрыл нюансы подготовки к бою с Верхувеном

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик откровенно признался, что каждого своего соперника считает достойным того, чтобы очень серьезно готовиться к поединку с ним. Рико Верхувен не является исключение из этого правила.
Главные тезисы
- Это сражение официально санкционировал Всемирный боксерский совет (WBC).
- Турнир запланирован в Египте, однако локация все еще может измениться.
Усик активно готовится к новому бою
По словам украинского чемпиона, подготовка к каждому поединку не меняется и остается очень серьезной.
Что важно понимать, Рико Верхувен — голландский кикбоксер тяжелой весовой категории, выступающий на профессиональном уровне последние 22 года.
С Усиком они встретятся уже в мае 2026 года в Египте.
Как отметил украинский боксер, он не перестает тренироваться "против себя" даже тогда, когда очень сильно хочется отдохнуть.
