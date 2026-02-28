"Лучший против лучшего". Верховен готов к бою с Усиком

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен откровенно признался, что не может дождаться поединка с непобедимым украинским абсолютом Александром Усиком (24-0, 15 КО). Такой достойный соперник действительно его мотивирует.
Главные тезисы
- Бой состоится 23 мая в Гизе, Египет.
- На кону будет стоять титул WBC в тяжелом весе.
Верховен поделился ожиданиями от боя с Усиком
Рико в очередной раз напомнил о том, что двенадцать лет находится в статусе абсолютного чемпиона мира по кикбоксингу в тяжелом весе.
По словам Верховена, он действительно смог добиться всего, о чем мечтал.
По убеждению чемпиона, Александр Усик действительно является для него достойным соперником, ведь он абсолютный чемпион в боксе.
Несмотря на то, что просто точно не будет, этот новый вызов мотивирует его.
Согласно последним данным, поединок состоится 23 мая в Гизе, Египет.
Усик и Верховен сразятся титул WBC в тяжелом весе.
