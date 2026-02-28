"Лучший против лучшего". Верховен готов к бою с Усиком
Категория
Спорт
Дата публикации

"Лучший против лучшего". Верховен готов к бою с Усиком

Верховен поделился ожиданиями от боя с Усиком
Читати українською
Источник:  online.ua

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен откровенно признался, что не может дождаться поединка с непобедимым украинским абсолютом Александром Усиком (24-0, 15 КО). Такой достойный соперник действительно его мотивирует.

Главные тезисы

  • Бой состоится 23 мая в Гизе, Египет.
  • На кону будет стоять титул WBC в тяжелом весе.

Верховен поделился ожиданиями от боя с Усиком

Рико в очередной раз напомнил о том, что двенадцать лет находится в статусе абсолютного чемпиона мира по кикбоксингу в тяжелом весе.

По словам Верховена, он действительно смог добиться всего, о чем мечтал.

Но пребывание на вершине так долго не утолило мой голод — оно его только усилило. Я не искал комфорта, поэтому начал искать самый высокий возможный вызов в другом мире.

Рико Верховен

Рико Верховен

Нидерландский кикбоксер

По убеждению чемпиона, Александр Усик действительно является для него достойным соперником, ведь он абсолютный чемпион в боксе.

Несмотря на то, что просто точно не будет, этот новый вызов мотивирует его.

Абсолютный против абсолютного. Лучший против лучшего, — подытожил Рико Верховен.

Согласно последним данным, поединок состоится 23 мая в Гизе, Египет.

Усик и Верховен сразятся титул WBC в тяжелом весе.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Я хочу биться с Тайсоном Фьюри — Усик
Усик принял вызов Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
WBC объявила имя нового соперника Александра Усика
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик проведет следующий бой против кикбоксера Верховена
Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?