"Найкращий проти найкращого". Верховен готовий до бою з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен відверто зізнався, що не може дочекатися поєдинку з непереможним українським абсолютом Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Такий гідний суперник його дійсно мотивує.

Верховен поділився очікуваннями від бою з Усиком

Ріко вкотре нагадав про те, що дванадцять років знаходиться у статусі абсолютного чемпіону світу з кікбоксингу в надважкій вазі.

За словами Верховена, він дійсно зміг добитися усього, про що мріяв.

Але перебування на вершині так довго не зменшило мій голод — воно його лише посилило. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий можливий виклик в іншому світі. Ріко Верховен Нідерландський кікбоксер

На переконня чемпіона, Олександр Усик дійсно є для нього гідним суперником, адже він абсолютний чемпіон у боксі.

Попри те, що просто точно не буде, цей новий виклик його мотивує.

Абсолютний проти абсолютного. Найкращий проти найкращого, — підсумував Ріко Верховен. Поширити

Згідно з останніми даними, цей поєдинок відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.