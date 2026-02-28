"Найкращий проти найкращого". Верховен готовий до бою з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен відверто зізнався, що не може дочекатися поєдинку з непереможним українським абсолютом Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Такий гідний суперник його дійсно мотивує.
Головні тези:
- Бій відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.
- На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі.
Верховен поділився очікуваннями від бою з Усиком
Ріко вкотре нагадав про те, що дванадцять років знаходиться у статусі абсолютного чемпіону світу з кікбоксингу в надважкій вазі.
За словами Верховена, він дійсно зміг добитися усього, про що мріяв.
На переконня чемпіона, Олександр Усик дійсно є для нього гідним суперником, адже він абсолютний чемпіон у боксі.
Попри те, що просто точно не буде, цей новий виклик його мотивує.
Згідно з останніми даними, цей поєдинок відбудеться 23 травня в Гізі, Єгипет.
Усик та Верховен битимуться титул WBC у надважкій вазі.
