Усик проведе наступний бій проти кікбоксера Верховена

Стало відомо, з ким проведе бій Олександр Усик.

Усик битиметься з Верховеном

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) наступний бій проведе нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Oleksandr Usyk vows to show Rico Verhoeven the difference between boxing and kickboxing on May 23rd at the Pyramids of Giza 👀



Бій відбудеться 23 травня Гізі, Єгипет. На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі. Трансляція буде доступна на DAZN.

36-річний Верховен у 2025 році залишив кікбоксерський промоушн Glory. Він був чемпіоном цієї організації 12 років поспіль. У червні минулого року нідерландець захистив титул, перемігши росіянина Артема Вахітова.

Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014-му, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.

Востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.

Раніше український боксер відмовився від поясу WBO, володарем якого став британець Фабіо Вордлі, висловивши бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Щоправда, "Бронзовий бомбардувальник" у своєму наступному поєдинку зустрінеться з Дереком Чісорою. Протистояння відбудеться 4 квітня 2026 року у Лондоні.