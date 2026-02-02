Я хочу битися з Тайсоном Ф'юрі — Усик

Непереможний український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) не лише офіційно підтвердив, що планує повернутися на ринг, а й також додав, що готовий знову битися зі своїм колишнім суперником, британцем Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Головні тези:
- Олександр Усик зізнався, що йому не надто важливо, де відбудеться цей бій.
- Тайсон Ф'юрі зараз готується до бою з росіянином.
Усик прийняв виклик Ф'юрі
За словами українця, найімовірніше, уже наступного місяця він повернеться на ринг.
На цьому тлі непереможний боксер підтвердив свою готовність зустрітися з “циганським королем”.
Як уже згадувалося раніше, Тайсон двічі зазнавав поразки від Усика, однак жодного разу не хотів визнати, що програв.
Попри це, публічні фіаско змусили британця вкотре податися на пенсію.
Не так давно Ф'юрі оголосив про намір відновити професійну кар'єру боксера та хоче отримати третій бій з українцем.
Наступний бій він проведе проти росіянина Арсланбека Махмудова 11 квітня у Великій Британії.
