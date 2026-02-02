Я хочу битися з Тайсоном Ф'юрі — Усик

Непереможний український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) не лише офіційно підтвердив, що планує повернутися на ринг, а й також додав, що готовий знову битися зі своїм колишнім суперником, британцем Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Усик прийняв виклик Ф'юрі

За словами українця, найімовірніше, уже наступного місяця він повернеться на ринг.

Суперник? Не знаю. Ми готуємося, — відверто зізнався Олександр Усик. Поширити

На цьому тлі непереможний боксер підтвердив свою готовність зустрітися з “циганським королем”.

Так, я хочу битися з Тайсоном Ф'юрі. Без проблем. Де може відбутися бій? Саудівська Аравія, США, Польща — не має значення, — зазначив українець. Поширити

Як уже згадувалося раніше, Тайсон двічі зазнавав поразки від Усика, однак жодного разу не хотів визнати, що програв.

Попри це, публічні фіаско змусили британця вкотре податися на пенсію.

Не так давно Ф'юрі оголосив про намір відновити професійну кар'єру боксера та хоче отримати третій бій з українцем.