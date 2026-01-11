"Фʼюрі переможе". Спенсер Браун прогнозує поразку Усика

Менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Фʼюрі Спенсер Браун озвучив свій прогноз щодо потенційного третього бою “Циганського барона” з непереможним українським абсолютом Олександром Усиком.
Головні тези:
- Менеджер вважає, що підтримка вболівальників додасть Тайсону додаткову мотивацію і силу.
- Він також запевняє, що британець здобув перемогу під час останнього бою з українцем.
Спенсер Браун вірить у перемогу свого підопічного
За словами менеджера, Тайсон матиме всі шанси здолати Усика, якщо цього разу вони проведуть поєдинок в Англії.
Свій прогноз Браун озвучив під час інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.
Окрім того, Спенсер Браун розповів про розмову з менеджером Олександра Усика після другого бою.
