"Фʼюрі переможе". Спенсер Браун прогнозує поразку Усика

Я ні з чим не сперечаюся, у людей інша думка, але я думаю, що Ф’юрі переміг в останньому бою з Усиком. Я розмовляв із менеджером Усика, і він сказав: "Це був неймовірно близький поєдинок. Можливо, ви забрали його". Це були слова менеджера Усика, — стверджує Браун.