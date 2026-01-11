"Фʼюрі переможе". Спенсер Браун прогнозує поразку Усика
"Фʼюрі переможе". Спенсер Браун прогнозує поразку Усика

Спенсер Браун вірить у перемогу свого підопічного
Джерело:  online.ua

Менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Фʼюрі Спенсер Браун озвучив свій прогноз щодо потенційного третього бою “Циганського барона” з непереможним українським абсолютом Олександром Усиком.

Головні тези:

  • Менеджер вважає, що підтримка вболівальників додасть Тайсону додаткову мотивацію і силу.
  • Він також запевняє, що британець здобув перемогу під час останнього бою з українцем.

Спенсер Браун вірить у перемогу свого підопічного

За словами менеджера, Тайсон матиме всі шанси здолати Усика, якщо цього разу вони проведуть поєдинок в Англії.

Свій прогноз Браун озвучив під час інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out.

Я думаю, що бій з Усиком буде відмінним. Я вірю, що якщо Ф’юрі поб'ється з ним в Англії, то переможе його. Я вважаю, що вболівальники за спиною Тайсона дадуть йому додаткові 10 відсотків, — зазначив менеджер.

Окрім того, Спенсер Браун розповів про розмову з менеджером Олександра Усика після другого бою.

Я ні з чим не сперечаюся, у людей інша думка, але я думаю, що Ф’юрі переміг в останньому бою з Усиком. Я розмовляв із менеджером Усика, і він сказав: "Це був неймовірно близький поєдинок. Можливо, ви забрали його". Це були слова менеджера Усика, — стверджує Браун.

