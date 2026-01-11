"Фьюри победит". Спенсер Браун прогнозирует поражение Усика
"Фьюри победит". Спенсер Браун прогнозирует поражение Усика

Спенсер Браун верит в победу своего подопечного
Источник:  online.ua

Менеджер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри Спенсер Браун озвучил свой прогноз относительно потенциального третьего боя "Цыганского барона" с непобедимым украинским абсолютом Александром Усиком.

Главные тезисы

  • Менеджер считает, что поддержка болельщиков придаст Тайсону дополнительную мотивацию и силу.
  • Он также уверяет, что британец одержал победу во время последнего боя с украинцем.

Спенсер Браун верит в победу своего подопечного

По словам менеджера, у Тайсона будут все шансы победить Усика, если в этот раз они проведут поединок в Англии.

Свой прогноз Браун озвучил в интервью YouTube-канала Seconds Out.

Я думаю, что бой с Усиком будет отличным. Я верю, что если Фьюри сразится с ним в Англии, то победит его. Я считаю, что болельщики за спиной Тайсона дадут ему дополнительные 10 процентов, — отметил менеджер.

Кроме того, Спенсер Браун рассказал о разговоре с менеджером Александра Усика после второго боя.

Я ни с чем не спорю, у людей другое мнение, но я думаю, что Фьюри победил в последнем бою с Усиком. Я разговаривал с менеджером Усика, и он сказал: "Это был невероятно близкий поединок. Возможно, вы забрали его". Это были слова менеджера Усика, — утверждает Браун.

