"Фьюри победит". Спенсер Браун прогнозирует поражение Усика

Спенсер Браун верит в победу своего подопечного

По словам менеджера, у Тайсона будут все шансы победить Усика, если в этот раз они проведут поединок в Англии.

Свой прогноз Браун озвучил в интервью YouTube-канала Seconds Out.

Я думаю, что бой с Усиком будет отличным. Я верю, что если Фьюри сразится с ним в Англии, то победит его. Я считаю, что болельщики за спиной Тайсона дадут ему дополнительные 10 процентов, — отметил менеджер.

Кроме того, Спенсер Браун рассказал о разговоре с менеджером Александра Усика после второго боя.