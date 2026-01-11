"Фьюри победит". Спенсер Браун прогнозирует поражение Усика

Менеджер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри Спенсер Браун озвучил свой прогноз относительно потенциального третьего боя "Цыганского барона" с непобедимым украинским абсолютом Александром Усиком.
Главные тезисы
- Менеджер считает, что поддержка болельщиков придаст Тайсону дополнительную мотивацию и силу.
- Он также уверяет, что британец одержал победу во время последнего боя с украинцем.
Спенсер Браун верит в победу своего подопечного
По словам менеджера, у Тайсона будут все шансы победить Усика, если в этот раз они проведут поединок в Англии.
Свой прогноз Браун озвучил в интервью YouTube-канала Seconds Out.
Кроме того, Спенсер Браун рассказал о разговоре с менеджером Александра Усика после второго боя.
