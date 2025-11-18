Усик отказался от титула WBO

С официальным заявлением на этот счет выступила Всемирная боксерская организация.

Организация подтвердила, что WBO получила сообщение от команды украинского боксера — так стало известно, что Александр Усик решил отказаться от титула.

Oleksandr Usyk has relinquished the WBO Heavyweight Championship.



The WBO honors his historic career and calls this a respectful pause—not a farewell. pic.twitter.com/UL2AJYbRmd — WBO (@WorldBoxingOrg) November 17, 2025

Стоит обратить внимание на то, что временным чемпионом WBO является Фабио Вордли.

После официального решения украинского боксера его должны повысить до полноценного чемпиона.

Пока ни сам Александр Усик, ни его команда не комментировали этот шаг.

Что важно понимать, Всемирная боксерская организация (англ. World Boxing Organization, скор. WBO) — одна из самых престижных и крупнейших организаций в мире профессионального бокса.

Среди ее приоритетов — рейтинги боксеров, формирование правила бокса и присвоение звания чемпионов мира.

Зарегистрированный офис компании находится в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.