Усик отказался от титула WBO

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик (24-0, 15 КО) решил отказаться от титула WBO.
Главные тезисы
- Александр Усик получил этот титул еще в сентябре 2021 года.
- "Преемником" украинского чемпиона станет Фабио Вордли.
С официальным заявлением на этот счет выступила Всемирная боксерская организация.
Организация подтвердила, что WBO получила сообщение от команды украинского боксера — так стало известно, что Александр Усик решил отказаться от титула.
Стоит обратить внимание на то, что временным чемпионом WBO является Фабио Вордли.
После официального решения украинского боксера его должны повысить до полноценного чемпиона.
Пока ни сам Александр Усик, ни его команда не комментировали этот шаг.
Что важно понимать, Всемирная боксерская организация (англ. World Boxing Organization, скор. WBO) — одна из самых престижных и крупнейших организаций в мире профессионального бокса.
Среди ее приоритетов — рейтинги боксеров, формирование правила бокса и присвоение звания чемпионов мира.
Зарегистрированный офис компании находится в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.
