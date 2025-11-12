"Я поражен". Легендарный Майк Тайсон объяснил феномен Усика

Всемирно известный боксер Майк Тайсон откровенно признался, что считает непобедимого украинского абсолюта Александра Усика лучшим в тяжелем дивизионе.
Главные тезисы
- Майк Тайсон признает и осознает величие Александра Усика.
- Несмотря на это, он нашел за что покритиковать украинца.
Майк Тайсон раскрыл секрет успеха Усика
В рамках общения с Hard Rock Bet легендарный боксер не скрывал своего восхищения украинским чемпионом и его достижениями.
По его убеждению, феномен украинца заключается в том, что он умеет заинтересовать публику и держать ее внимания.
Такой талант присущ не многим профессиональным боксерам, а вот Усик может им похвастаться.
