"Я поражен". Легендарный Майк Тайсон объяснил феномен Усика
Источник:  online.ua

Всемирно известный боксер Майк Тайсон откровенно признался, что считает непобедимого украинского абсолюта Александра Усика лучшим в тяжелем дивизионе.

В рамках общения с Hard Rock Bet легендарный боксер не скрывал своего восхищения украинским чемпионом и его достижениями.

Я поражен Усиком. Можно говорить все что угодно, но сейчас он самый лучший боксер своего времени. Никто не может победить его. Он победил всех, — подчеркнул Майк Тайсон.

По его убеждению, феномен украинца заключается в том, что он умеет заинтересовать публику и держать ее внимания.

Такой талант присущ не многим профессиональным боксерам, а вот Усик может им похвастаться.

Но, знаете ли, мне трудно видеть, как он доминирует. Раньше все дело было в агрессии. Даже если боксер пропускал больше ударов, но он вел сражение, ему отдавали раунды. Если ты интересный боец, ты приводишь публику на арену. Можно быть величайшим бойцом в мире, но быть скучным, и никто не будет хотеть тебя видеть, — объяснил Тайсон.

