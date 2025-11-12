"Я поражен". Легендарный Майк Тайсон объяснил феномен Усика

Майк Тайсон раскрыл секрет успеха Усика

В рамках общения с Hard Rock Bet легендарный боксер не скрывал своего восхищения украинским чемпионом и его достижениями.

Я поражен Усиком. Можно говорить все что угодно, но сейчас он самый лучший боксер своего времени. Никто не может победить его. Он победил всех, — подчеркнул Майк Тайсон. Поделиться

По его убеждению, феномен украинца заключается в том, что он умеет заинтересовать публику и держать ее внимания.

Такой талант присущ не многим профессиональным боксерам, а вот Усик может им похвастаться.