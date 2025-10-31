Усик возглавил рейтинг самых популярных боксеров по версии BoxRec

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик вырвался во главу угла среди самых популярных боксеров на BoxRec.
Главные тезисы
- Александр Усик занял первое место в рейтинге самых популярных боксеров на BoxRec, опередив Сауля Альвареса.
- В Топ-10 также вошли Василий Ломаченко, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.
- Усик имеет 7734 фаната на BoxRec, что значительно превосходит количество подписчиков у других известных боксеров.
Усик возглавил рейтинг BoxRec
В рейтинге боксеров с самым большим количеством подписчиков 38-летний украинец обошел бывшего двукратного абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.
На восьмом месте этого списка расположился Василий Ломаченко (4180), который в июне этого года объявил о завершении карьеры.
В Топ-10 также оказались два бывших оппонента Усика: Тайсон Фьюри занял седьмое место (4 199), в то время как Энтони Джошуа замыкает десятку самых популярных боксеров на BoxRec с показателем в 3 976 подписчиков.
