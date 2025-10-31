Усик возглавил рейтинг самых популярных боксеров по версии BoxRec
Усик возглавил рейтинг самых популярных боксеров по версии BoxRec

Усик
Источник:  Champion

Абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик вырвался во главу угла среди самых популярных боксеров на BoxRec.

Главные тезисы

  • Александр Усик занял первое место в рейтинге самых популярных боксеров на BoxRec, опередив Сауля Альвареса.
  • В Топ-10 также вошли Василий Ломаченко, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.
  • Усик имеет 7734 фаната на BoxRec, что значительно превосходит количество подписчиков у других известных боксеров.

Усик возглавил рейтинг BoxRec

В рейтинге боксеров с самым большим количеством подписчиков 38-летний украинец обошел бывшего двукратного абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

Усик может похвастаться тем, что на BoxRec за ним следят 7734 человек, в то время как Канело имеет 6912 фанатов.

На восьмом месте этого списка расположился Василий Ломаченко (4180), который в июне этого года объявил о завершении карьеры.

В Топ-10 также оказались два бывших оппонента Усика: Тайсон Фьюри занял седьмое место (4 199), в то время как Энтони Джошуа замыкает десятку самых популярных боксеров на BoxRec с показателем в 3 976 подписчиков.

