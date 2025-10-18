Легендарный Нолан оценил фильм "Крушащая машина" с Александром Усиком
Дата публикации

Нолану действительно понравился фильм "Крушащая машина"
Читати українською
Источник:  Variety

Недавно состоялась премьера биографической ленты о борце Марке Керре, роль в которой досталась и непобедимому украинскому абсолюту Александру Усику. Известный британский режиссер Кристофер Нолан уже поделился своими первыми впечатлениями.

Главные тезисы

  • Нолан признался, что поражен актерской игрой Двейна Джонсона.
  • Он также озвучил прогноз, что эта новинка станет кинохитом.

Кинокритики сразу обратили внимание на то, что лента собрала очень маленькую "кассу" на старте проката — речь идет о 5,9 млн долларов.

Что важно понимать, это самый низкий показатель в карьере Двейна "Скалы" Джонсон, который сыграл главную роль.

Однако, как оказалось, Кристофер Нолан на подобные нюансы внимание не обращает.

Режиссер даже не скрывает свое увлечение актерской игрой "Скалы".

Я думаю, что это невероятное выступление. Не думаю, что вы увидите лучшую игру в этом году или в других годах, убежден Кристофер Нолан.

Более того, он похвалил работу своего коллеги — режиссера фильма Бенни Сафди.

По убеждению Нолана, у этого фильма есть все шансы стать кинохитом.

Поздравляю с фильмом. Это действительно замечательное и радикальное произведение, которое со временем будут понимать все больше и больше. Я очень горжусь тем, что знаю вас, — добавил режиссер.

Дата публикации
Дата публикации
Дата публикации
