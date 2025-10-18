Легендарный Нолан оценил фильм "Крушащая машина" с Александром Усиком

Недавно состоялась премьера биографической ленты о борце Марке Керре, роль в которой досталась и непобедимому украинскому абсолюту Александру Усику. Известный британский режиссер Кристофер Нолан уже поделился своими первыми впечатлениями.
Главные тезисы
- Нолан признался, что поражен актерской игрой Двейна Джонсона.
- Он также озвучил прогноз, что эта новинка станет кинохитом.
Нолану действительно понравился фильм "Крушащая машина"
Кинокритики сразу обратили внимание на то, что лента собрала очень маленькую "кассу" на старте проката — речь идет о 5,9 млн долларов.
Что важно понимать, это самый низкий показатель в карьере Двейна "Скалы" Джонсон, который сыграл главную роль.
Однако, как оказалось, Кристофер Нолан на подобные нюансы внимание не обращает.
Режиссер даже не скрывает свое увлечение актерской игрой "Скалы".
Более того, он похвалил работу своего коллеги — режиссера фильма Бенни Сафди.
По убеждению Нолана, у этого фильма есть все шансы стать кинохитом.
