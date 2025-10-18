Легендарний Нолан оцінив фільм "Незламний" з Олександром Усиком

Нещодавно відбулася прем'єра біографічної стрічки про борця Марка Керра, роль у якій дісталася й непереможному українському абсолюту Олександру Усику. Відомий британський режисер Крістофер Нолан вже поділився своїми першими враженнями.
Головні тези:
- Нолан зізнався, що вражений акторською грою Двейна Джонсона.
- Він також озвучив прогноз, що ця новинка стане кінохітом.
Нолану дійсно сподобався фільм "Незламний"
Кінокритики одразу звернули увагу на те, що стрічка зібрала дуже маленьку "касу" на старті прокату — йдеться про 5,9 млн доларів.
Однак, як виявилося, Крістофер Нолан на такі нюанси увагу не звертає.
Режисер навіть не приховує своє захоплення акторською грою "Скелі".
Ба більше, він похвалив роботу свого колеги — режисера фільму "Незламний" Бенні Сафді.
На переконання Нолана, ця стрічка має всі шанси стати кінохітом.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-