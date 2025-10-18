Легендарний Нолан оцінив фільм "Незламний" з Олександром Усиком
Категорія
Культура
Дата публікації

Легендарний Нолан оцінив фільм "Незламний" з Олександром Усиком

Нолан
Джерело:  Variety

Нещодавно відбулася прем'єра біографічної стрічки про борця Марка Керра, роль у якій дісталася й непереможному українському абсолюту Олександру Усику. Відомий британський режисер Крістофер Нолан вже поділився своїми першими враженнями.

Головні тези:

  • Нолан зізнався, що вражений акторською грою Двейна Джонсона.
  • Він також озвучив прогноз, що ця новинка стане кінохітом.

Нолану дійсно сподобався фільм "Незламний"

Кінокритики одразу звернули увагу на те, що стрічка зібрала дуже маленьку "касу" на старті прокату — йдеться про 5,9 млн доларів.

Що важливо розуміти, це є найнижчим показником у кар'єрі Двейна “Скелі” Джонсон, який зіграв головну роль.

Однак, як виявилося, Крістофер Нолан на такі нюанси увагу не звертає.

Режисер навіть не приховує своє захоплення акторською грою "Скелі".

Я думаю, що це неймовірний виступ. Не думаю, що ви побачите кращу гру цього року чи в інших роках, — переконаний Крістофер Нолан.

Ба більше, він похвалив роботу свого колеги — режисера фільму "Незламний" Бенні Сафді.

На переконання Нолана, ця стрічка має всі шанси стати кінохітом.

Вітаю з фільмом. Це справді чудовий і радикальний твір, який з часом будуть розуміти все більше і більше. Я дуже пишаюся тим, що знаю вас, — додав режисер.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Анджеліна Джолі таємно зустрічається з іконою Голлівуду
Анджеліна Джолі та Джонні Депп таємно зустрічаються
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найцікавіші фільми тижня — огляди та трейлери
Найцікавіші фільми тижня — огляди та трейлери
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Том Круз розірвав стосунки з головною красунею Голлівуду
Том Круз знову холостяк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?