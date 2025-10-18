Легендарний Нолан оцінив фільм "Незламний" з Олександром Усиком

Нещодавно відбулася прем'єра біографічної стрічки про борця Марка Керра, роль у якій дісталася й непереможному українському абсолюту Олександру Усику. Відомий британський режисер Крістофер Нолан вже поділився своїми першими враженнями.

Нолану дійсно сподобався фільм "Незламний"

Кінокритики одразу звернули увагу на те, що стрічка зібрала дуже маленьку "касу" на старті прокату — йдеться про 5,9 млн доларів.

Що важливо розуміти, це є найнижчим показником у кар'єрі Двейна “Скелі” Джонсон, який зіграв головну роль. Поширити

Однак, як виявилося, Крістофер Нолан на такі нюанси увагу не звертає.

Режисер навіть не приховує своє захоплення акторською грою "Скелі".

Я думаю, що це неймовірний виступ. Не думаю, що ви побачите кращу гру цього року чи в інших роках, — переконаний Крістофер Нолан. Поширити

Ба більше, він похвалив роботу свого колеги — режисера фільму "Незламний" Бенні Сафді.

На переконання Нолана, ця стрічка має всі шанси стати кінохітом.