Найцікавіші фільми тижня — огляди та трейлери

online.ua

Новий кінотиждень обіцяє бути максимально насиченим. Редакція Online.UA обрала 3 найцікавіші прем'єри, які приголомшать навіть дуже вибагливих глядачів.

Головні тези:

  • Фільм “Куба і Аляска” розповідає про міцну дружбу українських військовослужбовиць.
  • 'Чотири листи кохання' - це історія, яка нагадує про важливість боротьби за власне щастя.
  • “Гра на виживання” потішить шанувальників якісних трилерів та горрорів.

Куба і Аляска

У центрі сюжету — історія міцної дружби двох українських військовослужбовиць, дотепних парамедикинь під позивними "Куба" та "Аляска".

Вони допомагають тримати фронт у війні Росії проти України.

Головних героїнь спіткнула спільна проблема: чим довше вони захищають Україну, тим більше втрачають зв'язок із друзями, родиною та колишнім життям.

Фільм, що складається здебільшого з кадрів, знятих на телефони та камери GoPro, прикріплені до їхніх шоломів і грудей, пропонує рідкісний доступ до повсякденного життя медиків та їхньої довіри один до одного, що є свідченням сестринства, необхідного для виживання в цьому світі.

Чотири листи кохання

Ця стрічка для всіх, хто вірить у найсвітліше з почуттів. Фундаментом для фільму став світовий бестселер Ніла Вільямса.

Кіноновинка розповість величну історію кохання, яку не зруйнував навіть час.

Вперше доля зводить головних героїв ще підлітками — вони одразу усвідомлюють, що створені одне для одного.

Але життя розвело їх різними шляхами, у кожного з'явилась сім'я… Багато років потому сила справжнього кохання, доля та власні привиди звели їх знову…

Гра на виживання

Шанувальники трилерів та горрорів також не залишаться без нагороди.

Сюжет цієї кіноновинки розгортається навколо компанії подруг нареченої.

Вони шукали ідеальне місце для дівич-вечора, а знайшли справжній нічний жах.

Весела вечірка перетворюється на криваву пастку, коли в темряві з'являється таємничий незнайомець у масці вовка.

Тінь давньої трагедії накриває компанію, змушуючи кожну з дівчат боротися не лише за життя, а й із привидами минулого.

