Самые интересные фильмы недели — обзоры и трейлеры

Новая кинонеделя обещает быть максимально насыщенной. Редакция Online.UA выбрала 3 самых интересных премьеры, которые ошеломят даже очень привередливых зрителей.

Куба и Аляска

В центре сюжета — история крепкой дружбы двух украинских военнослужащих, остроумных парамедыкинь под позывными "Куба" и "Аляска".

Они помогают держать фронт в войне России против Украины.

У главных героинь общая проблема: чем дольше они защищают Украину, тем больше теряют связь с друзьями, семьей и прежней жизнью.

Фильм, состоящий в основном из кадров, снятых на телефоны и камеры GoPro, прикрепленные к их шлемам и груди, предлагает редкий доступ к повседневной жизни медиков и их доверию друг к другу, что является свидетельством сестринства, необходимого для выживания в этом мире.

Четыре письма любви

Эта лента для всех, кто верит в самое светлое из чувств. Фундаментом для фильма стал мировой бестселлер Нила Уильямса.

Киноновинка расскажет величественную историю любви, которую не разрушило даже время.

Впервые судьба сталкивает главных героев еще подростками — они сразу осознают, что созданы друг для друга.

Но жизнь развела их разными путями, у каждого появилась семья… Много лет спустя сила настоящей любви, судьба и призраки свели их снова…

Игра на выживание

Любители триллеров и хорроров также не останутся без награды.

Сюжет этой киноновинки разворачивается вокруг компании подруг невесты.

Они искали идеальное место для девичника, а нашли настоящий ночной ужас.

Веселая вечеринка превращается в кровавую ловушку, когда в темноте появляется таинственный незнакомец в маске волка.