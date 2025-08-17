Самые интересные фильмы недели — обзоры и трейлеры

Новая кинонеделя обещает быть максимально насыщенной. Редакция Online.UA выбрала 3 самых интересных премьеры, которые ошеломят даже очень привередливых зрителей.
Главные тезисы
- Фильм "Куба и Аляска" рассказывает о крепкой дружбе украинских военнослужащих.
- 'Четыре письма любви" – это история, которая напомнит о важности борьбы за собственное счастье.
- "Игра на выживание" порадует поклонников качественных триллеров и хорроров.
Куба и Аляска
В центре сюжета — история крепкой дружбы двух украинских военнослужащих, остроумных парамедыкинь под позывными "Куба" и "Аляска".
Они помогают держать фронт в войне России против Украины.
У главных героинь общая проблема: чем дольше они защищают Украину, тем больше теряют связь с друзьями, семьей и прежней жизнью.
Четыре письма любви
Эта лента для всех, кто верит в самое светлое из чувств. Фундаментом для фильма стал мировой бестселлер Нила Уильямса.
Киноновинка расскажет величественную историю любви, которую не разрушило даже время.
Впервые судьба сталкивает главных героев еще подростками — они сразу осознают, что созданы друг для друга.
Игра на выживание
Любители триллеров и хорроров также не останутся без награды.
Сюжет этой киноновинки разворачивается вокруг компании подруг невесты.
Они искали идеальное место для девичника, а нашли настоящий ночной ужас.
Веселая вечеринка превращается в кровавую ловушку, когда в темноте появляется таинственный незнакомец в маске волка.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-