Усик очолив рейтинг найпопулярніших боксерів за версією BoxRec
Усик очолив рейтинг найпопулярніших боксерів за версією BoxRec

Усик
Джерело:  Champion

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик вирвався на перше місце серед найпопулярніших боксерів на BoxRec.

Головні тези:

  • Олександр Усик очолив рейтинг найпопулярніших боксерів на BoxRec з 7 734 фанатами, обігнавши Сауля Альвареса.
  • У Топ-10 рейтингу також увійшли Василь Ломаченко, Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
  • Олександр Усик підтвердив свою велич та популярність в світі боксу, зайнявши перше місце серед найбільш популярних спортсменів на BoxRec.

Усик очолив рейтинг BoxRec

У рейтингу боксерів з найбільшою кількістю підписників 38-річний українець обійшов колишнього дворазового абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса.

Усик може похвалитися тим, що на BoxRec за ним стежать 7 734 людей, у той час, як Канело має 6 912 фанатів.

На восьмому місці цього списку розташувався Василь Ломаченко (4 180), який у червні цього року оголосив про завершення кар'єри.

У Топ-10 також опинилися два колишні опоненти Усика: Тайсон Ф'юрі посів сьоме місце (4 199), у той час, як Ентоні Джошуа замикає десятку найпопулярніших боксерів на BoxRec із показником в 3 976 підписників.

