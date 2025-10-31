Усик очолив рейтинг найпопулярніших боксерів за версією BoxRec

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик вирвався на перше місце серед найпопулярніших боксерів на BoxRec.
Усик очолив рейтинг BoxRec
У рейтингу боксерів з найбільшою кількістю підписників 38-річний українець обійшов колишнього дворазового абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса.
На восьмому місці цього списку розташувався Василь Ломаченко (4 180), який у червні цього року оголосив про завершення кар'єри.
У Топ-10 також опинилися два колишні опоненти Усика: Тайсон Ф'юрі посів сьоме місце (4 199), у той час, як Ентоні Джошуа замикає десятку найпопулярніших боксерів на BoxRec із показником в 3 976 підписників.
