Лапін відповів, чи варто очікувати трилогії Усик — Ф’юрі

Як повідомив директор команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін, третій поєдинок з британським боксером Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) наразі малоймовірний.
Головні тези:
- Усик вже довів, що Ф’юрі не здатен його здолати.
- Проте українець планує тішити фанатів новими поєдинками.
Усик більше не буде битися з Ф’юрі?
На переконання Лапіна, продовження цієї історії навряд чи буде цікавим для фанатів боксу.
Що важливо розуміти, протягом 2024 непереможний український абсолют двічі розгромив на ринзі “циганського барона”.
Спочатку Олександр Усик виборов перемогу роздільним рішенням суддів, а в реванші довів свою перевагу одноголосним вердиктом.
Таким чином український боксер остаточно закріпив статус абсолютного чемпіона світу.
Згодом Усик провів ще один бій — проти Даніеля Дюбуа.
Українець впевнено здолав британського претендента технічним нокаутом та втретє став абсолютним чемпіоном світу.
За словами самого Усика, він планує боксувати до 41 року.
