Лапін відповів, чи варто очікувати трилогії Усик — Ф’юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Лапін відповів, чи варто очікувати трилогії Усик — Ф’юрі

Усик
Джерело:  The Ring

Як повідомив директор команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Сергій Лапін, третій поєдинок з британським боксером Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) наразі малоймовірний.

Головні тези:

  • Усик вже довів, що Ф’юрі не здатен його здолати.
  • Проте українець планує тішити фанатів новими поєдинками.

Усик більше не буде битися з Ф’юрі?

На переконання Лапіна, продовження цієї історії навряд чи буде цікавим для фанатів боксу.

Не думаю, що трилогія з Ф’юрі відбудеться. На папері це виглядає цікаво, але для кого саме? Якщо фанати боксу дійсно цього хочуть — можливо, варто розглянути. Та, як на мене, ця історія вже завершена, — наголосив він.

Що важливо розуміти, протягом 2024 непереможний український абсолют двічі розгромив на ринзі “циганського барона”.

Спочатку Олександр Усик виборов перемогу роздільним рішенням суддів, а в реванші довів свою перевагу одноголосним вердиктом.

Таким чином український боксер остаточно закріпив статус абсолютного чемпіона світу.

Згодом Усик провів ще один бій — проти Даніеля Дюбуа.

Українець впевнено здолав британського претендента технічним нокаутом та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

За словами самого Усика, він планує боксувати до 41 року.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Британський боксер розкрив плани Усика на майбутнє
Усик
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик анонсував наступний бій і розкрив свої плани
Усик
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Легендарний Нолан оцінив фільм "Незламний" з Олександром Усиком
Нолан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?