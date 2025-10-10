Британський боксер розкрив плани Усика на майбутнє

Непереможний український абсолют Олександр Усик уже багато разів натякав на завершення кар'єра, однак жодного разу не зізнавався, чим планує зайнятися після своїх тріумфів. Як виявилося, про плани українця знає колишній суперник Усика, ексчемпіон світу у крузервейті Тоні Беллью.
Головні тези:
- Усик мріє займатися тренерською діяльністю в аматорському боксі після завершення своєї кар'єри.
- Белью вважає, що Усик досягнув всіх своїх цілей і є ідеальним амбасадором боксу та України.
Беллью розповів, про що мріє Усик
За словами британського боксера, український боксер поділився з ним деякими планами на своє майбутнє.
Він також запевнив, що до завершення кар’єри Усику залишилось два бої.
На переконання британського боксера, непереможний українець вже "досягнув цсіх цілей", фі йому не потрібно нічого нікому доводити.
