Британський боксер розкрив плани Усика на майбутнє
Британський боксер розкрив плани Усика на майбутнє

Усик
Джерело:  online.ua

Непереможний український абсолют Олександр Усик уже багато разів натякав на завершення кар'єра, однак жодного разу не зізнавався, чим планує зайнятися після своїх тріумфів. Як виявилося, про плани українця знає колишній суперник Усика, ексчемпіон світу у крузервейті Тоні Беллью. 

Головні тези:

  • Усик мріє займатися тренерською діяльністю в аматорському боксі після завершення своєї кар'єри.
  • Белью вважає, що Усик досягнув всіх своїх цілей і є ідеальним амбасадором боксу та України.

Беллью розповів, про що мріє Усик

За словами британського боксера, український боксер поділився з ним деякими планами на своє майбутнє.

Він хоче підтримати Україну та долучитися до тренерської роботи в аматорському боксі, так він хоче стати тренером, — наголосив Белью.

Він також запевнив, що до завершення кар’єри Усику залишилось два бої.

Коли я з ним говорив, то Усик сказав, що планує провести ще два бої — один уже позаду, залишився останній. Він неймовірний у своїй справі, і поки що невідомо, який шлях обере далі, — зізнався Беллью.

На переконання британського боксера, непереможний українець вже "досягнув цсіх цілей", фі йому не потрібно нічого нікому доводити.

Він чудовий амбасадор боксу та ще кращий амбасадор своєї країни. І я сподіваюся, що він завершить кар'єру з гідністю, — підсумував Белью.

