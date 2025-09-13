Ітаума отримав шанс на бій з Усиком, але є умова

Міжнародна боксерська федерація (IBF) звернулася з неочікуваною пропозицією до Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO). Останнього закликають провести бій проти кубинця Френка Санчеса (25-1, 18 KO), щоб отримати шанс на зустріч з непереможним українським абсолютом Олександром Усиком.

IBF запропонувала Ітаумі бій з Санчемос

Як повідомляє видання SkySports, раніше планувалося, що з Санчесом вийде на ринг нігерієць Ефе Аджагба (20-1-1, 14 КО), однак останній нещодавно відмовився від бою.

Наразі цим шансом може скористатися саме Ітаума. Якщо і він відмовиться, то наступним у рейтингу буде Річард Торрес.

Що важливо розуміти, переможець поєдинку між цими боксерами стане обов’язковим претендентом на титул IBF, яким наразі володіє Олександр Усик.

Проте наступний бій Усик повинен провести проти тимчасового чемпіона WBO. Наразі ним є Джозеф Паркер, але він 25 жовтня битиметься проти Фабіо Вордлі, і саме переможець цього бою має стати наступним суперником для українця. Поширити

Відповідно до рішення Всесвітньої боксерської організації (WBO), в Олександра Усика є 90 днів для продовження переговорів щодо наступного бою.