Ітаума отримав шанс на бій з Усиком, але є умова

Міжнародна боксерська федерація (IBF) звернулася з неочікуваною пропозицією до Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO). Останнього закликають провести бій проти кубинця Френка Санчеса (25-1, 18 KO), щоб отримати шанс на зустріч з непереможним українським абсолютом Олександром Усиком.
Головні тези:
- Нігерієць Ефе Аджагба неочікувано відмовився від бою з Санчесом.
- Наразі невідомо, чи Ітаума згодиться на цю пропозицію.
IBF запропонувала Ітаумі бій з Санчемос
Як повідомляє видання SkySports, раніше планувалося, що з Санчесом вийде на ринг нігерієць Ефе Аджагба (20-1-1, 14 КО), однак останній нещодавно відмовився від бою.
Наразі цим шансом може скористатися саме Ітаума. Якщо і він відмовиться, то наступним у рейтингу буде Річард Торрес.
Що важливо розуміти, переможець поєдинку між цими боксерами стане обов’язковим претендентом на титул IBF, яким наразі володіє Олександр Усик.
Відповідно до рішення Всесвітньої боксерської організації (WBO), в Олександра Усика є 90 днів для продовження переговорів щодо наступного бою.
На переконання колишнього чемпіону світу Девіда Хейа, лише Ітаума має сили, щоб розгромити на рингу непереможного українця.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-