Итаума получил шанс на бой с Усиком, но есть условие

Международная боксерская федерация (IBF) обратилась с неожиданным предложением к Мозесу Итауме (13-0, 11 KO). Последнего призывают провести бой против кубинца Фрэнка Санчеса (25-1, 18 KO), чтобы получить шанс на встречу с непобедимым украинским абсолютом Александром Усиком.

IBF предложила Итауме бой с Санчемосом

Как сообщает издание SkySports, ранее планировалось, что с Санчесом выйдет на ринг нигериец Эфе Аджагба (20-1-1, 14 КО), однако последний недавно отказался от боя.

Теперь этим шансом может воспользоваться именно Итаума. Если и он откажется, то следующим в рейтинге будет Ричард Торрес.

Что важно понимать, победитель поединка между этими боксерами станет обязательным претендентом на титул IBF, которым сейчас владеет Александр Усик.

Однако следующий бой Усик должен провести против временного чемпиона WBO. Сейчас им является Джозеф Паркер, но он 25 октября сразится против Фабио Вордли, и именно победитель этого боя должен стать следующим соперником для украинца. Поделиться

Согласно решению Всемирной боксерской организации (WBO), у Александра Усика есть 90 дней для продолжения переговоров по следующему бою.