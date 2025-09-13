Итаума получил шанс на бой с Усиком, но есть условие
Категория
Спорт
Дата публикации

Итаума получил шанс на бой с Усиком, но есть условие

IBF предложила Итауме бой с Санчемосом
Читати українською
Источник:  online.ua

Международная боксерская федерация (IBF) обратилась с неожиданным предложением к Мозесу Итауме (13-0, 11 KO). Последнего призывают провести бой против кубинца Фрэнка Санчеса (25-1, 18 KO), чтобы получить шанс на встречу с непобедимым украинским абсолютом Александром Усиком.

Главные тезисы

  • Нигериец Эфе Аджагба неожиданно отказался от боя с Санчесом.
  • Пока неизвестно, согласится ли Итаума на это предложение.

IBF предложила Итауме бой с Санчемосом

Как сообщает издание SkySports, ранее планировалось, что с Санчесом выйдет на ринг нигериец Эфе Аджагба (20-1-1, 14 КО), однако последний недавно отказался от боя.

Теперь этим шансом может воспользоваться именно Итаума. Если и он откажется, то следующим в рейтинге будет Ричард Торрес.

Что важно понимать, победитель поединка между этими боксерами станет обязательным претендентом на титул IBF, которым сейчас владеет Александр Усик.

Однако следующий бой Усик должен провести против временного чемпиона WBO. Сейчас им является Джозеф Паркер, но он 25 октября сразится против Фабио Вордли, и именно победитель этого боя должен стать следующим соперником для украинца.

Согласно решению Всемирной боксерской организации (WBO), у Александра Усика есть 90 дней для продолжения переговоров по следующему бою.

По убеждению бывшего чемпиона мира Дэвида Хэйа, только у Итаума есть силы, чтобы разгромить на ринге непобедимого украинца.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
WBO приняла решение касательно нового боя Усика
Что решила WBO
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Паркер предположил, что Усик избегает боя с ним
Паркер мечтает сразиться с Усиком
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Кто может превзойти Усика — прогноз Хэйа
Мозес Итаума может превзойти Усика?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?