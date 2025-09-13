Итаума получил шанс на бой с Усиком, но есть условие

Международная боксерская федерация (IBF) обратилась с неожиданным предложением к Мозесу Итауме (13-0, 11 KO). Последнего призывают провести бой против кубинца Фрэнка Санчеса (25-1, 18 KO), чтобы получить шанс на встречу с непобедимым украинским абсолютом Александром Усиком.
Главные тезисы
- Нигериец Эфе Аджагба неожиданно отказался от боя с Санчесом.
- Пока неизвестно, согласится ли Итаума на это предложение.
IBF предложила Итауме бой с Санчемосом
Как сообщает издание SkySports, ранее планировалось, что с Санчесом выйдет на ринг нигериец Эфе Аджагба (20-1-1, 14 КО), однако последний недавно отказался от боя.
Теперь этим шансом может воспользоваться именно Итаума. Если и он откажется, то следующим в рейтинге будет Ричард Торрес.
Что важно понимать, победитель поединка между этими боксерами станет обязательным претендентом на титул IBF, которым сейчас владеет Александр Усик.
Согласно решению Всемирной боксерской организации (WBO), у Александра Усика есть 90 дней для продолжения переговоров по следующему бою.
По убеждению бывшего чемпиона мира Дэвида Хэйа, только у Итаума есть силы, чтобы разгромить на ринге непобедимого украинца.
