WBO приняла решение касательно нового боя Усика

Недавно Всемирная боксерская организация обязала непобедимого украинского абсолюта Александра Усика провести свой следующий бой против новозеландца Джозефа Паркера. Только сейчас WBO объявила свое финальное решение.
Главные тезисы
- WBO одобрило отсрочку боя на 90 дней.
- Усик должен выйти на ринг против победителя поединка Джозеф Паркер – Фабио Уордли.
Что решила WBO
Ни для кого не секрет, что Александр Усик запросил отсрочку на ведение переговоров с Джозефом Паркером.
Непобедимый украинец аргументировал свою просьбу травмой.
Как стало известно недавно, WBO наконец одобрила этот запрос.
Руководство Всемирной боксерской организации официально подтвердило, что Александр Усик получил отсрочку на 90 дней.
Что важно понимать, отсчет этого срока начинается с 9 августа 2025 года.
Кроме того, указано, что Джозефу Паркеру дали разрешение на бой против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября.
Кстати, недавно стало известно, что у Усика могут возникнуть серьезные проблемы после публикации в сети видео, на котором он танцует и развлекается с украинской певицей Надеждой Дорофеевой.
На фоне этого скандала WBO потребовала от украинца предоставить обновленное медицинское заключение о состоянии его здоровья.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-