WBO приняла решение касательно нового боя Усика

Недавно Всемирная боксерская организация обязала непобедимого украинского абсолюта Александра Усика провести свой следующий бой против новозеландца Джозефа Паркера. Только сейчас WBO объявила свое финальное решение.

Что решила WBO

Ни для кого не секрет, что Александр Усик запросил отсрочку на ведение переговоров с Джозефом Паркером.

Непобедимый украинец аргументировал свою просьбу травмой.

Как стало известно недавно, WBO наконец одобрила этот запрос.

Руководство Всемирной боксерской организации официально подтвердило, что Александр Усик получил отсрочку на 90 дней.

Что важно понимать, отсчет этого срока начинается с 9 августа 2025 года.

Кроме того, указано, что Джозефу Паркеру дали разрешение на бой против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября.

Александр Усик будет обязан выйти на ринг против победителя этого поединка без каких-либо промежуточных боев, — сказано в официальном сообщении.

