"Все серьезно". В Усика подтвердила переговоры касательно нового боя

Как сообщил Сергей Лапин — директор команды украинского абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) — они уже проводят переговоры касательно боя против Джейка Пола по правилам ММА.
Главные тезисы
- Команда Усика уже разговаривала с представителями Джейка Пола.
- По предварительным данным, бой может состояться в США.
Усик может выйти на ринг с Полом
О текущем положении дел Сергей Лапин рассказал в комментарии для Boxing King Media.
Он официально подтвердил, что новый поединок может пройти в Соединенных Штатах Америки.
Недавно Лапин также сообщил, что бой может состоятся уже в начале 2026 года.
Как уже упоминалось ранее, недавно непобедимый украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.
Именно эта победа дала ему возможность снова стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг).
Что важно понимать, украинец стал первым со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.
