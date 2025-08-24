"Все серьезно". В Усика подтвердила переговоры касательно нового боя

Как сообщил Сергей Лапин — директор команды украинского абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) — они уже проводят переговоры касательно боя против Джейка Пола по правилам ММА.

Усик может выйти на ринг с Полом

О текущем положении дел Сергей Лапин рассказал в комментарии для Boxing King Media.

Он официально подтвердил, что новый поединок может пройти в Соединенных Штатах Америки.

Недавно Лапин также сообщил, что бой может состоятся уже в начале 2026 года.

Здесь все серьезно. Мы разговаривали с представителями Джейка Пола. Это будет хорошее шоу, хорошее сражение в США. Другое сражение, это не бокс, не настоящий бокс. Вы же купите бой Усика в ММА, да? И это отлично, — подчеркнул директор команды украинского абсолютного чемпиона. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, недавно непобедимый украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

Именно эта победа дала ему возможность снова стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг).