Кто может победить Усика - прогноз Дэвида Хэйа

По убеждению бывшего британского чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэйа, в мире действительно боксер, который может одолеть украинского абсолютного чемпиона Александра Усика. Речь идет о Дереке Чисоре.

Чисора может победить Усика?

Честно говоря, единственный человек, который прямо сейчас может это сделать, глядя на недавние выступления и то, когда они сражались друг с другом — это Дерек Чисора, — озвучил свой прогноз Дэвид Хэй. Поделиться

Действительно интересным является тот факт, что именно этого боксера Усик уже победил 5 лет назад.

Как отметил Хэй, у Чисоры был действительно "лучший шанс" в противостоянии с Усиком.

Он давил и выиграл больше раундов, чем кто-либо другой, — напомнил британец. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что последние три боя Чисора выиграл — в августе 2023 года Джеральда Вашингтона, в июле 2024-го — Джозефа Джойса, в феврале 2025-го — Отто Валлина.

Как отметил Хэй, у Чисоры довольно неординарный стиль. Речь идет о том, что он заставляет соперников сражаться каждую секунду.