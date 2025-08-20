Кто может победить Усика - прогноз Дэвида Хэйа
Кто может победить Усика - прогноз Дэвида Хэйа

Усик
По убеждению бывшего британского чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэйа, в мире действительно боксер, который может одолеть украинского абсолютного чемпиона Александра Усика. Речь идет о Дереке Чисоре.

Главные тезисы

  • Чисора имел лучшие шансы победить Усика среди других боксеров.
  • Он уже выигрывал последние три боя и шокировал всех своим неординарным стилем боя.

Чисора может победить Усика?

Честно говоря, единственный человек, который прямо сейчас может это сделать, глядя на недавние выступления и то, когда они сражались друг с другом — это Дерек Чисора, — озвучил свой прогноз Дэвид Хэй.

Действительно интересным является тот факт, что именно этого боксера Усик уже победил 5 лет назад.

Как отметил Хэй, у Чисоры был действительно "лучший шанс" в противостоянии с Усиком.

Он давил и выиграл больше раундов, чем кто-либо другой, — напомнил британец.

Следует обратить внимание на то, что последние три боя Чисора выиграл — в августе 2023 года Джеральда Вашингтона, в июле 2024-го — Джозефа Джойса, в феврале 2025-го — Отто Валлина.

Как отметил Хэй, у Чисоры довольно неординарный стиль. Речь идет о том, что он заставляет соперников сражаться каждую секунду.

Это кошмар, это действительно изнуряет, и Усик не был готов к этому. Усик выцарапался, но с тех пор, похоже, ему стало более комфортно. Никто другой не пытался боксировать с Александром, нагружать его, как делал Чисора, — объяснил британец.

