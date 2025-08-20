Кто может победить Усика - прогноз Дэвида Хэйа

По убеждению бывшего британского чемпиона мира в супертяжелом весе Дэвида Хэйа, в мире действительно боксер, который может одолеть украинского абсолютного чемпиона Александра Усика. Речь идет о Дереке Чисоре.
Главные тезисы
- Чисора имел лучшие шансы победить Усика среди других боксеров.
- Он уже выигрывал последние три боя и шокировал всех своим неординарным стилем боя.
Чисора может победить Усика?
Действительно интересным является тот факт, что именно этого боксера Усик уже победил 5 лет назад.
Как отметил Хэй, у Чисоры был действительно "лучший шанс" в противостоянии с Усиком.
Следует обратить внимание на то, что последние три боя Чисора выиграл — в августе 2023 года Джеральда Вашингтона, в июле 2024-го — Джозефа Джойса, в феврале 2025-го — Отто Валлина.
Как отметил Хэй, у Чисоры довольно неординарный стиль. Речь идет о том, что он заставляет соперников сражаться каждую секунду.
