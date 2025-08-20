Хто може перемогти Усика — прогноз Девіда Хейа

На переконання колишнього британського чемпіона світу в суперважкій вазі Девіда Хейа, у світі дійсно є боксер, який може здолати українського абсолютного чемпіона Олександра Усика. Йдеться про Дерека Чісору.

Чісора може перемогти Усика?

Щиро кажучи, єдина людина, яка прямо зараз може це зробити, дивлячись на нещодавні виступи і те, коли вони билися один з одним — це Дерек Чісора, — озвучив свій прогноз Девід Хей.

Справді цікавим є той факт, що саме цього боксера Усик уже перемагав 5 років тому.

Як зазначив Хей, у Чісори був дійсно "найкращий шанс" у протистоянні з Усиком.

Він тиснув і виграв більше раундів, ніж будь-хто інший, — нагадав британець.

Варто звернути увагу на те, що останні три бої Чісора виграв — у серпні 2023 року Джеральда Вашингтона, у липні 2024-го — Джозефа Джойса, у лютому 2025-го — Отто Валліна.

Як зазначив Хей, що у Чісори доволі неординарний стиль. Йдеться про те, що він змушує суперників битися кожну секунду.