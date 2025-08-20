Хто може перемогти Усика — прогноз Девіда Хейа
Хто може перемогти Усика — прогноз Девіда Хейа

Усик
Джерело:  online.ua

На переконання колишнього британського чемпіона світу в суперважкій вазі Девіда Хейа, у світі дійсно є боксер, який може здолати українського абсолютного чемпіона Олександра Усика. Йдеться про Дерека Чісору.

Головні тези:

  • Чісора мав найкращі шанси перемогти Усика поміж інших боксерів.
  • Він вже вигравав останні три бої та шокував усіх своїм неординарним стилем бою.

Чісора може перемогти Усика?

Щиро кажучи, єдина людина, яка прямо зараз може це зробити, дивлячись на нещодавні виступи і те, коли вони билися один з одним — це Дерек Чісора, — озвучив свій прогноз Девід Хей.

Справді цікавим є той факт, що саме цього боксера Усик уже перемагав 5 років тому.

Як зазначив Хей, у Чісори був дійсно "найкращий шанс" у протистоянні з Усиком.

Він тиснув і виграв більше раундів, ніж будь-хто інший, — нагадав британець.

Варто звернути увагу на те, що останні три бої Чісора виграв — у серпні 2023 року Джеральда Вашингтона, у липні 2024-го — Джозефа Джойса, у лютому 2025-го — Отто Валліна.

Як зазначив Хей, що у Чісори доволі неординарний стиль. Йдеться про те, що він змушує суперників битися кожну секунду.

Це кошмар, це дійсно виснажує, і Усик не був готовий до цього. Усик видерся, але з того часу, схоже, що йому стало більш комфортно. Ніхто інший не намагався боксувати з Олександром, навантажувати його, як робив Чісора, — пояснив британець.

