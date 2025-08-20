Хто може перемогти Усика — прогноз Девіда Хейа

На переконання колишнього британського чемпіона світу в суперважкій вазі Девіда Хейа, у світі дійсно є боксер, який може здолати українського абсолютного чемпіона Олександра Усика. Йдеться про Дерека Чісору.
Головні тези:
- Чісора мав найкращі шанси перемогти Усика поміж інших боксерів.
- Він вже вигравав останні три бої та шокував усіх своїм неординарним стилем бою.
Чісора може перемогти Усика?
Справді цікавим є той факт, що саме цього боксера Усик уже перемагав 5 років тому.
Як зазначив Хей, у Чісори був дійсно "найкращий шанс" у протистоянні з Усиком.
Варто звернути увагу на те, що останні три бої Чісора виграв — у серпні 2023 року Джеральда Вашингтона, у липні 2024-го — Джозефа Джойса, у лютому 2025-го — Отто Валліна.
Як зазначив Хей, що у Чісори доволі неординарний стиль. Йдеться про те, що він змушує суперників битися кожну секунду.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-