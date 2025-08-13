Усик VS Кличко. Відомий боксер спрогнозував переможця довгоочікуваного бою
Усик зможе здолати Кличка?
Джерело:  Sport.ua

Багато фанатів боксу, особливо серед українців, досі плекають надію, що  абсолютний чемпіон світу Олександр Усик врешті-решт зустрінеться на рингу зі своїм легендарним співвітчизником Володимиром Кличком. Хоча це лише мрія, відомі боксери продовжують ділитися своїми прогнозами щодо результату такого історичного бою.

Головні тези:

  • Дедалі більше боксерів схиляються до думки, що праймовий Усик сильніший за праймового Кличка.
  • Раніше інсайдери в оточенні Володимира стверджували, що він може повернутися у великий бокс.

Своїми думками з цього приводу поділився колишній чемпіон Європи з боксу Спенсер Олівер.

За словами останнього, він навіть не сумнівається в тому, що саме Усик має всі шанс стати тріумфаторам цього двобою:

Хто б переміг у бою Олександр Усик — Володимир Кличко? Я віддаю перевагу Усику, думаю, він би зумів здолати навіть праймового Кличка, — заявив боксер.

Що важливо розуміти, Володимир Кличко — колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Протягом усієї своєї кар'єри він встиг здолати 23 боксерів за титул чемпіона світу у важкій вазі.

Не можна також ігнорувати той факт, що Кличко володів титулом чемпіона світу протягом 4382 днів (12 років).

Це є найкращим показником за всю історію важкого дивізіону.

