Усик VS Кличко. Відомий боксер спрогнозував переможця довгоочікуваного бою

Багато фанатів боксу, особливо серед українців, досі плекають надію, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик врешті-решт зустрінеться на рингу зі своїм легендарним співвітчизником Володимиром Кличком. Хоча це лише мрія, відомі боксери продовжують ділитися своїми прогнозами щодо результату такого історичного бою.
Головні тези:
- Дедалі більше боксерів схиляються до думки, що праймовий Усик сильніший за праймового Кличка.
- Раніше інсайдери в оточенні Володимира стверджували, що він може повернутися у великий бокс.
Усик зможе здолати Кличка?
Своїми думками з цього приводу поділився колишній чемпіон Європи з боксу Спенсер Олівер.
За словами останнього, він навіть не сумнівається в тому, що саме Усик має всі шанс стати тріумфаторам цього двобою:
Що важливо розуміти, Володимир Кличко — колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).
Протягом усієї своєї кар'єри він встиг здолати 23 боксерів за титул чемпіона світу у важкій вазі.
Не можна також ігнорувати той факт, що Кличко володів титулом чемпіона світу протягом 4382 днів (12 років).
Це є найкращим показником за всю історію важкого дивізіону.
