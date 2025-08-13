Усик VS Кличко. Відомий боксер спрогнозував переможця довгоочікуваного бою

Багато фанатів боксу, особливо серед українців, досі плекають надію, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик врешті-решт зустрінеться на рингу зі своїм легендарним співвітчизником Володимиром Кличком. Хоча це лише мрія, відомі боксери продовжують ділитися своїми прогнозами щодо результату такого історичного бою.

Усик зможе здолати Кличка?

Своїми думками з цього приводу поділився колишній чемпіон Європи з боксу Спенсер Олівер.

За словами останнього, він навіть не сумнівається в тому, що саме Усик має всі шанс стати тріумфаторам цього двобою:

Хто б переміг у бою Олександр Усик — Володимир Кличко? Я віддаю перевагу Усику, думаю, він би зумів здолати навіть праймового Кличка, — заявив боксер. Поширити

Що важливо розуміти, Володимир Кличко — колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Протягом усієї своєї кар'єри він встиг здолати 23 боксерів за титул чемпіона світу у важкій вазі.

Не можна також ігнорувати той факт, що Кличко володів титулом чемпіона світу протягом 4382 днів (12 років).