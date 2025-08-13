Усик VS Кличко. Известный боксер спрогнозировал победителя долгожданного боя

Многие фанаты бокса, особенно среди украинцев, до сих пор питают надежду, что абсолютный чемпион мира Александр Усик в конце концов встретится на ринге со своим легендарным соотечественником Владимиром Кличко. Хотя это лишь мечта, известные боксеры продолжают делиться своими прогнозами по поводу результата такого исторического боя.
Главные тезисы
- Все больше боксеров склоняются к мнению, что праймовый Усик сильнее праймового Кличко.
- Ранее инсайдеры в окружении Владимира утверждали, что он может вернуться в большой бокс.
Усик сможет победить Кличко?
Своими мыслями на этот счет поделился бывший чемпион Европы по боксу Спенсер Оливер.
По словам последнего, он даже не сомневается в том, что именно Усик имеет все шансы стать триумфаторами этого поединка:
Что важно понимать, Владимир Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).
В течение всей своей карьеры он успел победить 23 боксеров за титул чемпиона мира в тяжелом весе.
Нельзя также игнорировать тот факт, что Кличко владел титулом чемпиона мира в течение 4382 дней (12 лет).
Это лучший показатель за всю историю тяжелого дивизиона.
