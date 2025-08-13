Усик VS Кличко. Известный боксер спрогнозировал победителя долгожданного боя

Многие фанаты бокса, особенно среди украинцев, до сих пор питают надежду, что абсолютный чемпион мира Александр Усик в конце концов встретится на ринге со своим легендарным соотечественником Владимиром Кличко. Хотя это лишь мечта, известные боксеры продолжают делиться своими прогнозами по поводу результата такого исторического боя.

Усик сможет победить Кличко?

Своими мыслями на этот счет поделился бывший чемпион Европы по боксу Спенсер Оливер.

По словам последнего, он даже не сомневается в том, что именно Усик имеет все шансы стать триумфаторами этого поединка:

Кто бы победил в бою Александр Усик — Владимир Кличко? Я предпочитаю Усика, думаю, он сумел бы победить даже праймового Кличко, — заявил боксер.

Что важно понимать, Владимир Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

В течение всей своей карьеры он успел победить 23 боксеров за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Нельзя также игнорировать тот факт, что Кличко владел титулом чемпиона мира в течение 4382 дней (12 лет).