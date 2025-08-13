Усик VS Кличко. Известный боксер спрогнозировал победителя долгожданного боя
Усик VS Кличко. Известный боксер спрогнозировал победителя долгожданного боя

Усик сможет победить Кличко?
Источник:  Sport.ua

Многие фанаты бокса, особенно среди украинцев, до сих пор питают надежду, что абсолютный чемпион мира Александр Усик в конце концов встретится на ринге со своим легендарным соотечественником Владимиром Кличко. Хотя это лишь мечта, известные боксеры продолжают делиться своими прогнозами по поводу результата такого исторического боя.

Главные тезисы

  • Все больше боксеров склоняются к мнению, что праймовый Усик сильнее праймового Кличко.
  • Ранее инсайдеры в окружении Владимира утверждали, что он может вернуться в большой бокс.

Усик сможет победить Кличко?

Своими мыслями на этот счет поделился бывший чемпион Европы по боксу Спенсер Оливер.

По словам последнего, он даже не сомневается в том, что именно Усик имеет все шансы стать триумфаторами этого поединка:

Кто бы победил в бою Александр Усик — Владимир Кличко? Я предпочитаю Усика, думаю, он сумел бы победить даже праймового Кличко, — заявил боксер.

Что важно понимать, Владимир Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

В течение всей своей карьеры он успел победить 23 боксеров за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Нельзя также игнорировать тот факт, что Кличко владел титулом чемпиона мира в течение 4382 дней (12 лет).

Это лучший показатель за всю историю тяжелого дивизиона.

