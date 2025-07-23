"Он — гений". Эдди Гирн обратился к Усику с предложением

Если ему нравится то, что он делает — пусть продолжает. Но просто не вижу, чтобы он проиграл. Усик — безоговорочный номер один в рейтинге pound-for-pound в мире. Он на голову выше всех остальных. Он невероятный, гений, величие поколения, — считает Хирн.