"Он — гений". Эдди Гирн обратился к Усику с предложением
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"Он — гений". Эдди Гирн обратился к Усику с предложением

Хирн призывает Усика уйти из бокса
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Источник:  The Ring

По убеждению звездного британского промоутера Эдди Гирна, абсолютному чемпиону мира в хевивейте Александру Усику (24-0, 15 КО) следует завершить карьеру, поскольку он уже одолел сильнейших соперников.

Главные тезисы

  • Эдди Хирн считает, что Усику больше не с кем выходить на ринг.
  • Сам украинец намекнул, что может провести еще одно сражение с Тайсоном Фьюри.

Хирн призывает Усика уйти из бокса

Что еще ему (Усику — ред.) делать? Ему нужно завершить карьеру, — предлагает британский промоутер.

По словам Хирна, это было отличное выступление против Даниэля Дюбуа.

Если ему нравится то, что он делает — пусть продолжает. Но просто не вижу, чтобы он проиграл. Усик — безоговорочный номер один в рейтинге pound-for-pound в мире. Он на голову выше всех остальных. Он невероятный, гений, величие поколения, — считает Хирн.

Что важно понимать, британский промоутер представляет интересы ряда известных боксеров. Среди них — Энтони Джошуа, которого дважды побеждал Александр Усик.

Как уже упоминалось ранее, 20 июля в 5-м раунде непобедимый украинец отправил Дюбуа сначала в нокдаун, а затем в нокаут, одержав досрочную победу и снова став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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