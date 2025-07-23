"Он — гений". Эдди Гирн обратился к Усику с предложением

По убеждению звездного британского промоутера Эдди Гирна, абсолютному чемпиону мира в хевивейте Александру Усику (24-0, 15 КО) следует завершить карьеру, поскольку он уже одолел сильнейших соперников.
Главные тезисы
- Эдди Хирн считает, что Усику больше не с кем выходить на ринг.
- Сам украинец намекнул, что может провести еще одно сражение с Тайсоном Фьюри.
Хирн призывает Усика уйти из бокса
По словам Хирна, это было отличное выступление против Даниэля Дюбуа.
Что важно понимать, британский промоутер представляет интересы ряда известных боксеров. Среди них — Энтони Джошуа, которого дважды побеждал Александр Усик.
Как уже упоминалось ранее, 20 июля в 5-м раунде непобедимый украинец отправил Дюбуа сначала в нокдаун, а затем в нокаут, одержав досрочную победу и снова став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
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