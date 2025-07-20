"Я вернусь". Дюбуа после поражения обратился к Усику
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"Я вернусь". Дюбуа после поражения обратился к Усику

Дюбуа хочет еще одного реванша с Усиком
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Источник:  Чемпион

Бывший обладатель титула IBF в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) отреагировал на молниеносную и триумфальную победу абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Британец дал понять, что это еще не конец истории боев.

Главные тезисы

  • Дюбуа не отрицает победу Усика и его величие.
  • Несмотря на это, британец ясно дал понять, что не собирается сдаваться.

Дюбуа хочет еще одного реванша с Усиком

Я должен отдать ему должное за выступление. Я выложился на полную. Это был всего один день. Возможно, некоторые вещи я мог бы сделать лучше, но заслуги этого мужчины (Усика — ред.) бесспорны. Я еще вернусь.

Даниель Дюбуа

Даниель Дюбуа

Британский боксер

Журналисты поинтересовались у "Динамита", почему он не наносил достаточного количества ударов по корпусу украинского чемпиона.

Британец подчеркнул, что он просто бился, полностью был в бою, пытался поднимать темп раунда за раундом, однако получилось то, что получилось.

Я вернусь. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел. Я сделал все, что мог. Мы поработаем над ошибками и вернемся снова, — заявил Дюбуа.

Как уже упоминалось ранее, 20 июля Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вторично стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг).

Что важно понимать, украинец стал первым в истории, кому подчинилось это достижение.

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