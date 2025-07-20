"Я вернусь". Дюбуа после поражения обратился к Усику

Бывший обладатель титула IBF в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) отреагировал на молниеносную и триумфальную победу абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Британец дал понять, что это еще не конец истории боев.
Главные тезисы
- Дюбуа не отрицает победу Усика и его величие.
- Несмотря на это, британец ясно дал понять, что не собирается сдаваться.
Дюбуа хочет еще одного реванша с Усиком
Журналисты поинтересовались у "Динамита", почему он не наносил достаточного количества ударов по корпусу украинского чемпиона.
Британец подчеркнул, что он просто бился, полностью был в бою, пытался поднимать темп раунда за раундом, однако получилось то, что получилось.
Как уже упоминалось ранее, 20 июля Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и вторично стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг).
Что важно понимать, украинец стал первым в истории, кому подчинилось это достижение.
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