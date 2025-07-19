Усик получил в подарок эксклюзивную вышиванку перед боем с Дюбуа
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Усик получил в подарок эксклюзивную вышиванку перед боем с Дюбуа

вишиванка
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Источник:  Эспрессо

Дизайнер Оксана Караванская создала эксклюзивную рубашку для Усика-победителя, где изобразила украинских героев современности и прошлого - Усика, Бандеру, Петлюру

Главные тезисы

  • Эксклюзивная рубашка с вышивкой от Оксаны Караванской стала подарком для боксера Усика перед решающим поединком с Дюбуа.
  • Дизайн рубашки включает в себя изображения украинских героев прошлого и настоящего, таких как Усик, Бандера, Петлюра.

Усик получил в подарок эксклюзивную вышиванку

Известная украинская дизайнер Оксана Караванская создала уникальную рубашку для Александра Усика и передала ее боксеру в подарок в Лондоне 19 июля за считанные часы перед матчем-реваншем Усик — Дюбуа.

Где-то в ней явлюсь!

Александр Усик

Александр Усик

Украинский боксер

Тема карт была выбрана не случайно: Джокер — это Усик-казак, а среди королей — исторические фигуры Степан Бандера и Симон Петлюра — те, кто боролся за свободную Украину. Так дизайнер обыграла резонансную тему о том, есть ли у Украины «карты», чтобы победить. Ответ американскому президенту Дональду Трампу вышит черным по белому: Ukraine has cards! (У Украины есть карты!). Пока в Украине рождаются герои, нас не сломать.

Вышиванка для Усика

На спине вышиванки изображен брендовый Голубь Единства. Сине-желтый голубь наложен на символическую карту Украины. А завершили уникальную рубашку детали классической старинной украинской красно-черной вышивки.

Вышиванка для Усика

Оригинальный подарок от Караванской Усику в Лондоне за считанные часы до исторического боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе передала телепродюсер Оксана Гнатышин.

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