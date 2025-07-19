Усик — Дюбуа. Где смотреть бой
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Усик — Дюбуа. Где смотреть бой

Не упустите реванш Усик — Дюбуа
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Источник:  online.ua

В ночь с 19 на 20 июля произойдет то, чего так долго ждали поклонники бокса в разных уголках мира. На ринге снова встретятся непобедимый украинский чемпион Александр Усик и звездный британский боксер Даниэль Дюбуа.

Главные тезисы

  • Начало трансляции состоится 19:30 по киевскому времени с выходом боксеров на ринг ориентировочно в полночь.
  • Украинские зрители могут просмотреть поединок на платформе Megogo.

Не упустите реванш Усик — Дюбуа

Как уже упоминалось ранее, соперники встретятся на ринге стадиона "Уэмбли" в Лондоне.

Начало трансляции — в 19:30 по киевскому времени, ориентировочный выход боксеров на ринг — около полуночи (00:00), уже в воскресенье, 20 июля.

Что важно понимать, в Украине поединок можно посмотреть на платформе Megogo — трансляция доступна в пакетах Optimal, Sport, Maximum и MEGOGO MAX. Стоимость — от 199 грн.

В Великобритании, где и будет происходить долгожданный реванш, трансляцию проведет платформа DAZN в формате pay-per-view, стоимость — £24.99.

Трансляция также будет доступна онлайн на официальном сайте DAZN. В случае пребывания за пределами Украины, можно воспользоваться VPN-сервисом для доступа к привычным платформам.

Стоит обратить внимание, что этот поединок станет ключевым событием боксерского вечера и определит статус безоговорочного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

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