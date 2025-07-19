Усик — Дюбуа. Де дивитися бій

У ніч з 19 на 20 липня станеться те, чого так довго чекали шанувальники боксу у різних куточках світу. На ринзі знову зустрінуться непереможний український чемпіон Олександр Усик та зірковий британський боксер Даніель Дюбуа.
Головні тези:
- Початок трансляції відбудеться 19:30 за київським часом, з виходом боксерів на ринг орієнтовно опівночі.
- Українські глядачі можуть переглянути поєдинок на платформі Megogo.
Не пропустіть реванш Усик — Дюбуа
Як уже згадувалося раніше, суперники зустрінуться на ринзі стадіону "Вемблі" в Лондоні.
Початок трансляції — о 19:30 за київським часом, орієнтовний вихід боксерів на ринг — близько півночі (00:00), вже у неділю, 20 липня.
Що важливо розуміти, в Україні поєдинок можна подивитися на платформі Megogo — трансляція доступна в пакетах Optimal, Sport, Maximum та MEGOGO MAX. Вартість — від 199 грн.
У Великій Британії, де і буде відбуватися довгоочікуваний реванш, трансляцію проведе платформа DAZN у форматі pay-per-view, вартість — £24.99.
Варто звернути увагу на те, що цей поєдинок стане ключовою подією боксерського вечора і визначить статус беззаперечного чемпіона світу у надважкій вазі.
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