Усик — Дюбуа. Де дивитися бій

У ніч з 19 на 20 липня станеться те, чого так довго чекали шанувальники боксу у різних куточках світу. На ринзі знову зустрінуться непереможний український чемпіон Олександр Усик та зірковий британський боксер Даніель Дюбуа.

Не пропустіть реванш Усик — Дюбуа

Як уже згадувалося раніше, суперники зустрінуться на ринзі стадіону "Вемблі" в Лондоні.

Початок трансляції — о 19:30 за київським часом, орієнтовний вихід боксерів на ринг — близько півночі (00:00), вже у неділю, 20 липня.

Що важливо розуміти, в Україні поєдинок можна подивитися на платформі Megogo — трансляція доступна в пакетах Optimal, Sport, Maximum та MEGOGO MAX. Вартість — від 199 грн.

У Великій Британії, де і буде відбуватися довгоочікуваний реванш, трансляцію проведе платформа DAZN у форматі pay-per-view, вартість — £24.99.

Трансляція також буде доступна онлайн на офіційному сайті DAZN. У разі перебування за межами України, можна скористатися VPN-сервісом, щоб мати доступ до звичних платформ. Поширити

Варто звернути увагу на те, що цей поєдинок стане ключовою подією боксерського вечора і визначить статус беззаперечного чемпіона світу у надважкій вазі.