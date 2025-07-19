Реванш Усик — Дюбуа. Що кажуть букмекери

19 липня український чемпіон Олександр Усик та британський боксер Даніель Дюбуа проведуть довгоочікуваний реванш на легендарному "Вемблі" в Лондоні. Букмекери продовжують активно приймати ставки, а також не приховують, що наразі абсолютним фаворитом залишається українець.

Фанати боксу вірять у перемогу Усика

Коефіцієнти букмекерів:

Усик — фаворит: 1.25–1.33 (ймовірність перемоги — 75–80 %)

Дюбуа — андердог: 3.50–4.00

Нічия: 21.00 і вище

Популярні ставки:

Перемога Усика нокаутом у раундах 7–12: коефіцієнт 3.00–4.00

Усик технічним нокаутом: 2.50

Тривалість бою понад 9.5 раундів: близько 1.75

Що прогнозують боксери та аналітики

Справді красномовним фактом є те, що мексиканський чемпіон Канело Альварес поставив 500 000 доларів на перемогу Усика.

На це миттєво відреагував Даніель Дюбуа. Той з бравадою заявив, що "Канело дарма витрачає гроші".

На переконання аналітиків, техніка, витривалість і досвід українського чемпіона є вирішальними.

Попри усі переваги Усика, Дюбуа все одно має чимало шансів на перемогу.

Британський боксер може нав’язати жорсткий темп і використати свою силу.