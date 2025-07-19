Реванш Усик — Дюбуа. Що кажуть букмекери

19 липня український чемпіон Олександр Усик та британський боксер Даніель Дюбуа проведуть довгоочікуваний реванш на легендарному "Вемблі" в Лондоні. Букмекери продовжують активно приймати ставки, а також не приховують, що наразі абсолютним фаворитом залишається українець.
Головні тези:
- Імовірністю перемоги Усика оцінюють у 75–80%.
- Даніель Дюбуа все ще може здивувати фанатів боксу, адже він давно готувався до цього бою.
Фанати боксу вірять у перемогу Усика
Коефіцієнти букмекерів:
Усик — фаворит: 1.25–1.33 (ймовірність перемоги — 75–80 %)
Дюбуа — андердог: 3.50–4.00
Нічия: 21.00 і вище
Популярні ставки:
Перемога Усика нокаутом у раундах 7–12: коефіцієнт 3.00–4.00
Усик технічним нокаутом: 2.50
Тривалість бою понад 9.5 раундів: близько 1.75
Що прогнозують боксери та аналітики
Справді красномовним фактом є те, що мексиканський чемпіон Канело Альварес поставив 500 000 доларів на перемогу Усика.
На це миттєво відреагував Даніель Дюбуа. Той з бравадою заявив, що "Канело дарма витрачає гроші".
На переконання аналітиків, техніка, витривалість і досвід українського чемпіона є вирішальними.
Попри усі переваги Усика, Дюбуа все одно має чимало шансів на перемогу.
Британський боксер може нав’язати жорсткий темп і використати свою силу.
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