Реванш Усик – Дюбуа. Что говорят букмекеры

19 июля украинский чемпион Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа проведут долгожданный реванш на легендарном "Уэмбли" в Лондоне. Букмекеры продолжают активно принимать ставки, а также не скрывают, что в настоящее время абсолютным фаворитом остается украинец.

Главные тезисы 19 июля украинский чемпион Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа проведут долгожданный реванш на легендарном "Уэмбли" в Лондоне. Букмекеры продолжают активно принимать ставки, а также не скрывают, что в настоящее время абсолютным фаворитом остается украинец.