Реванш Усик – Дюбуа. Что говорят букмекеры

19 июля украинский чемпион Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа проведут долгожданный реванш на легендарном "Уэмбли" в Лондоне. Букмекеры продолжают активно принимать ставки, а также не скрывают, что в настоящее время абсолютным фаворитом остается украинец.
Главные тезисы
19 июля украинский чемпион Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа проведут долгожданный реванш на легендарном "Уэмбли" в Лондоне. Букмекеры продолжают активно принимать ставки, а также не скрывают, что в настоящее время абсолютным фаворитом остается украинец.
Фанаты бокса верят в победу Усика
Коэффициенты букмекеров:
Усик — фаворит: 1.25–1.33 (вероятность победы — 75–80 %)
Дюбуа — андердог: 3.50–4.00
Ничья: 21.00 и выше
Популярные ставки:
Победа Усика нокаутом в раундах 7–12: коэффициент 3.00–4.00
Усик техническим нокаутом: 2.50
Продолжительность боя свыше 9.5 раундов: около 1.75
Что прогнозируют боксеры и аналитики
Красноречивым фактом является то, что мексиканский чемпион Канело Альварес поставил 500 000 долларов на победу Усика.
На это мгновенно отреагировал Даниэль Дюбуа. Тот с бравадой заявил, что "Канело зря тратит деньги".
По убеждению аналитиков, техника, выносливость и опыт украинского чемпиона являются решающими.
Несмотря на все преимущества Усика, у Дюбуа все равно есть немало шансов на победу.
Британский боксер может навязать жесткий темп и использовать свою силу.
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