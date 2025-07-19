Реванш Усик – Дюбуа. Что говорят букмекеры
Категория
Спорт
Дата публикации

Реванш Усик – Дюбуа. Что говорят букмекеры

Фанаты бокса верят в победу Усика
Читати українською
Источник:  online.ua

19 июля украинский чемпион Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа проведут долгожданный реванш на легендарном "Уэмбли" в Лондоне. Букмекеры продолжают активно принимать ставки, а также не скрывают, что в настоящее время абсолютным фаворитом остается украинец.

Главные тезисы

19 июля украинский чемпион Александр Усик и британский боксер Даниэль Дюбуа проведут долгожданный реванш на легендарном "Уэмбли" в Лондоне. Букмекеры продолжают активно принимать ставки, а также не скрывают, что в настоящее время абсолютным фаворитом остается украинец.

Фанаты бокса верят в победу Усика

Коэффициенты букмекеров:

  • Усик — фаворит: 1.25–1.33 (вероятность победы — 75–80 %)

  • Дюбуа — андердог: 3.50–4.00

  • Ничья: 21.00 и выше

Популярные ставки:

  • Победа Усика нокаутом в раундах 7–12: коэффициент 3.00–4.00

  • Усик техническим нокаутом: 2.50

  • Продолжительность боя свыше 9.5 раундов: около 1.75

Что прогнозируют боксеры и аналитики

Красноречивым фактом является то, что мексиканский чемпион Канело Альварес поставил 500 000 долларов на победу Усика.

На это мгновенно отреагировал Даниэль Дюбуа. Тот с бравадой заявил, что "Канело зря тратит деньги".

По убеждению аналитиков, техника, выносливость и опыт украинского чемпиона являются решающими.

Несмотря на все преимущества Усика, у Дюбуа все равно есть немало шансов на победу.

Британский боксер может навязать жесткий темп и использовать свою силу.

Однако главный прогноз — победа Усика во второй половине боя техническим или классическим нокаутом.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Пивоваров и Усик представили общий трек — видео
Клип к треку Fight for Life уже в сети
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Чисора выдвинул Усику и Дюбуа неожиданное требование
Чисора поделился своими планами
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик и Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед историческим боем — видео
Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?