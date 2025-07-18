Чисора выдвинул Усику и Дюбуа неожиданное требование

Чисора поделился своими планами

Как сообщает sport.ua, британский боксер намерен провести поединок за чемпионский титул в хевивейте.

На 100% подтверждаю, что я обязательный претендент на бой за титул от IBF. Я хочу, чтобы победитель боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа отказался от титулов WBO и IBF, — заявил Дерек Чисора. Поделиться

По его словам, после этого он и Джозеф Паркер устроят мясорубку на ринге за эти титулы.

Недавно британский боксер официально подтвердил, что планирует завершить свою карьеру после следующего боя.

Дерек Чисора признался, что он "очень хочет", чтобы это был поединок за титул против Даниэля Дюбуа.

Как уже упоминалось ранее, 19 июля Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира.

В этот раз соперники будут сражаться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будут стоять четыре пояса супертяжелого дивизиона.