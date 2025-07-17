Усик и Дюбуа провели эмоциональную дуэль взглядов перед поединком — видео

Боксеры Александр Усик и Даниэль Дюбуа приняли участие в пресс-конференции 17 июля, за несколько дней перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира.
Главные тезисы
- Бой между Усиком и Дюбуа — уникальное событие в истории бокса, первый поединок за все четыре пояса в тяжелом весе.
- Дюбуа выразил уверенность в своей победе и готовность к важному поединку, а Усик подчеркнул свою мотивацию и уважение к сопернику.
- Пресс-конференция перед боем выявила напряженность между боксерами, а дуэль взглядов добавила эмоций и азарта перед поединком.
Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов перед боем — видео
Во второй раз в истории состоится бой за все четыре пояса в тяжелом весе.
Александр Усик, который уже был абсолютным чемпионом мира по этой весовой категории, проведет поединок против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа.
Усик и Дюбуа вторично встретятся в ринге. Первый поединок между боксерами завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
Перед поединком Усик и Дюбуа приняли участие в обязательном мероприятии — пресс-конференции. Украинский боксер назвал "важным" сражение как для себя, так и в контексте полномасштабного вторжения России; Дюбуа выразил уверенность в том, что прервет победную серию украинца в профессиональном боксе.
Я с увлечением жду бой, потому что это феноменальный, исторический поединок. Впервые в истории бой за четыре пояса пройдет в Великобритании, и у Даниэля есть шанс стать иконой, одержав эти титулы. Все билеты проданы, атмосфера в день боя будет невероятна, каждому понравится то, что они увидят. Это будет невероятный, конкурентный поединок, — отметил Фрэнк Уоррен (промоутер Дюбуа).
Одним из вопросов, поднятых во время пресс-конференции, является слабость, которую, по мнению команды Усика, имеет Дюбуа. Ее менеджер украинца Эгис Климас видит в недостаточно натренированном уме.
Напоследок боксеры выразили уверенность в своей победе. А потом, после завершения пресс-конференции, провели дуэль взглядов.
Дюбуа: "Сейчас они [команда Усика] действуют по своим сценариям, я же буду действовать по своему. Я получу эти пояса и победу Усика".
Усик заявил, что уважает Дюбуа и его мотивацию, но и сам мотивирован.
Дуэль взглядов длилась более полуминуты — Дюбуа в конце концов отвернулся от Усика и призвал собравшихся на пресс-конференции поддержать себя.
Бой Усик — Дюбуа 2 состоится в ночь с субботы на воскресенье, 20 июля. Боксеры выйдут в ринг не раньше 23.45 субботы, 19 июля.
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