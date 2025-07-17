Усик и Дюбуа провели эмоциональную дуэль взглядов перед поединком — видео

Боксеры Александр Усик и Даниэль Дюбуа приняли участие в пресс-конференции 17 июля, за несколько дней перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира.

Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов перед боем — видео

Во второй раз в истории состоится бой за все четыре пояса в тяжелом весе.

Александр Усик, который уже был абсолютным чемпионом мира по этой весовой категории, проведет поединок против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа.

Усик и Дюбуа вторично встретятся в ринге. Первый поединок между боксерами завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Впрочем, после этого поражения Дюбуа провел три поединка — завоевал титул освободившего Усик чемпиона мира, а в последнем поединке деклассировал эксчемпиона мира Энтони Джошуа, нокаутировав его в девятом раунде. Поделиться

Перед поединком Усик и Дюбуа приняли участие в обязательном мероприятии — пресс-конференции. Украинский боксер назвал "важным" сражение как для себя, так и в контексте полномасштабного вторжения России; Дюбуа выразил уверенность в том, что прервет победную серию украинца в профессиональном боксе.

Даниэль Дюбуа: "Почему это будет мой день? Потому что я правильно подготовился. Я на другом уровне, на комфортном уровне, чтобы отобрать пояса. Я преследую величие. Что самое главное в бою с Усиком: получить пояса или нанести первое поражение ему? И то, и другое. Это историческое событие. Я голоден." Поделиться

Почему бой в субботу закончится в мою пользу?.. Потому что я верю в Иисуса и Деву Марию. Потому что подготовился к этому поединку. Что значит это сражение для меня? Каждый бой для меня важен. Сейчас этот поединок важен для моей страны и солдат, защищающих нашу страну. Александр Усик Украинский боксер

Я с увлечением жду бой, потому что это феноменальный, исторический поединок. Впервые в истории бой за четыре пояса пройдет в Великобритании, и у Даниэля есть шанс стать иконой, одержав эти титулы. Все билеты проданы, атмосфера в день боя будет невероятна, каждому понравится то, что они увидят. Это будет невероятный, конкурентный поединок, — отметил Фрэнк Уоррен (промоутер Дюбуа).

Одним из вопросов, поднятых во время пресс-конференции, является слабость, которую, по мнению команды Усика, имеет Дюбуа. Ее менеджер украинца Эгис Климас видит в недостаточно натренированном уме.

Напоследок боксеры выразили уверенность в своей победе. А потом, после завершения пресс-конференции, провели дуэль взглядов.

Дюбуа: "Сейчас они [команда Усика] действуют по своим сценариям, я же буду действовать по своему. Я получу эти пояса и победу Усика".

Усик заявил, что уважает Дюбуа и его мотивацию, но и сам мотивирован.

Я еще не старый. 38 лет — это не старый. Увидите это в субботу. Смогу ли я снова остановить его на дистанции в 12 раундов? Да, я в это верю. Поделиться

Дуэль взглядов длилась более полуминуты — Дюбуа в конце концов отвернулся от Усика и призвал собравшихся на пресс-конференции поддержать себя.

Бой Усик — Дюбуа 2 состоится в ночь с субботы на воскресенье, 20 июля. Боксеры выйдут в ринг не раньше 23.45 субботы, 19 июля.