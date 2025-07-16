Открытая тренировка Усика и Дюбуа — смотрите онлайн-трансляцию
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Спорт
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Открытая тренировка Усика и Дюбуа — смотрите онлайн-трансляцию

Не пропустите открытую тренировку Усика и Дюбуа
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Источник:  online.ua

Долгожданная открытая тренировка чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика и его британского соперника Даниэля Дюбуа состоится уже 16 июля в 18:00 в Лондоне.

Главные тезисы

  • Тренировка позволит зрителям оценить физическую подготовку и технику обоих боксеров.
  • Титульный бой состоится уже 19 июля.

Не пропустите открытую тренировку Усика и Дюбуа

За этим долгожданным событием будут наблюдать многие поклонники бокса.

Во время тренировки и Усик, и Дюбуа продемонстрируют свою физическую форму, координацию и технику.

Что важно понимать, это происходит без спаррингов, но с характерной энергией.

Онлайн-трансляция тренировки Усика и Дюбуа перед боем будет доступна ниже. Начало — 18:00.

Как уже упоминалось ранее, 19 июля в Лондоне состоится титульный бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Победитель получит пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO, обладателем которых является украинский чемпион.

В апреле 2024 года, когда Усик разгромил Тайсона Фьюри, он стал первым абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе за последние два десятилетия.

Главные козыри украинца — техничность, выносливость и психологическая устойчивость в ринге.

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