Открытая тренировка Усика и Дюбуа — смотрите онлайн-трансляцию

Долгожданная открытая тренировка чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика и его британского соперника Даниэля Дюбуа состоится уже 16 июля в 18:00 в Лондоне.
Главные тезисы
- Тренировка позволит зрителям оценить физическую подготовку и технику обоих боксеров.
- Титульный бой состоится уже 19 июля.
Не пропустите открытую тренировку Усика и Дюбуа
За этим долгожданным событием будут наблюдать многие поклонники бокса.
Во время тренировки и Усик, и Дюбуа продемонстрируют свою физическую форму, координацию и технику.
Что важно понимать, это происходит без спаррингов, но с характерной энергией.
Онлайн-трансляция тренировки Усика и Дюбуа перед боем будет доступна ниже. Начало — 18:00.
Как уже упоминалось ранее, 19 июля в Лондоне состоится титульный бой в тяжелом весе между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Победитель получит пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO, обладателем которых является украинский чемпион.
В апреле 2024 года, когда Усик разгромил Тайсона Фьюри, он стал первым абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе за последние два десятилетия.
Главные козыри украинца — техничность, выносливость и психологическая устойчивость в ринге.
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