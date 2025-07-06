Легендарный Льюис заявил о серьезной "проблеме" Усика
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Легендарный Льюис заявил о серьезной "проблеме" Усика

Льюис считает, что Усик может проиграть
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Источник:  online.ua

По убеждению всемирно известного британского боксера Леннокса Льюиса, у чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика есть одна проблема, которую он больше не сможет игнорировать во время своих боев.

Главные тезисы

  • Опытный британец считает, что возраст оказывает существенное влияние на способность боксера отбивать удары.
  • Леннокс Льюис прогнозирует, что Дюбуа сможет разгромить Усика.

Льюис считает, что Усик может проиграть

Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема? Его возраст... Влияет ли он на Усика? Конечно! Как говорил когда-то Мухаммед Али, ты замедляешься, когда стареешь. Ты не знаешь, что случится с тобой в боях. Усику могут нанести сильный удар, на пути которого может оказаться его подбородок, и будет плохая ночь.

Леннокс Льюис

Леннокс Льюис

Британский боксер

Кроме того, британец оценил текущую форму Даниэль Дюбуа, с которым у украинского чемпиона уже 19 июля состоится бой-реванш за пояса WBC, WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

Леннокс Льюис считает, что Дюбуа стал гораздо сильнее в течение прошлого года.

Легендарный боксер также предположил, что у его земляка есть все шансы, чтобы победить Александра Усика.

Я думаю, он готов. Он прошел через испытания и затруднения. Он тот, кто низвергает королей... Он уже был в этой ситуации. Он уже встречался с этим соперником, даже отправлял его в нокдаун, потому знает, что нужно делать.

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