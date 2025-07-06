Легендарный Льюис заявил о серьезной "проблеме" Усика

По убеждению всемирно известного британского боксера Леннокса Льюиса, у чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика есть одна проблема, которую он больше не сможет игнорировать во время своих боев.
Главные тезисы
- Опытный британец считает, что возраст оказывает существенное влияние на способность боксера отбивать удары.
- Леннокс Льюис прогнозирует, что Дюбуа сможет разгромить Усика.
Льюис считает, что Усик может проиграть
Кроме того, британец оценил текущую форму Даниэль Дюбуа, с которым у украинского чемпиона уже 19 июля состоится бой-реванш за пояса WBC, WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
Леннокс Льюис считает, что Дюбуа стал гораздо сильнее в течение прошлого года.
Легендарный боксер также предположил, что у его земляка есть все шансы, чтобы победить Александра Усика.
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