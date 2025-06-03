Тайсон Фьюри публично унизил Усика и Дюбуа
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Тайсон Фьюри публично унизил Усика и Дюбуа

Фьюри обозвал Усика и Дюбуа трусами
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Источник:  online.ua

Бывший чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри продолжает выступать со скандальными заявлениями, унижая своих коллег по рингу. В этот раз он набросился с оскорблениями на абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и британского боксера Даниэля Дюбуа.

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри не скрывает своей ненависти к Усику и Дюбуа.
  • Фрэнк Уоррен утверждает, что у Фьюри – биполярное расстройство.

Фьюри обозвал Усика и Дюбуа трусами

Я думаю, что Дюбуа проиграл и сдался в первом бою, потому что он — трус. А когда ты сдался однажды, будешь сдаваться всегда. Усик тоже сдался после удара в корпус и пять минут катался по полу, как маленький трус, а Дюбуа тогда сдался после джеба Усика. Это все факты.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира по хевивейту

Что важно понимать, первое сражение между боксерами состоялось 26 августа 2023 года во Вроцлаве.

Тогда Александр Усик завоевал победу техническим нокаутом в 9 раунде.

Как уже упоминалось ранее, реванш состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявлял о том, что у Тайсона Фьюри — биполярное расстройство, а еще один легендарный промоутер Боб Арум оценил шансы на возвращение британца в профессиональный бокс.

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