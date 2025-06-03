Тайсон Фьюри публично унизил Усика и Дюбуа

Я думаю, что Дюбуа проиграл и сдался в первом бою, потому что он — трус. А когда ты сдался однажды, будешь сдаваться всегда. Усик тоже сдался после удара в корпус и пять минут катался по полу, как маленький трус, а Дюбуа тогда сдался после джеба Усика. Это все факты.