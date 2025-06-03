Тайсон Фьюри публично унизил Усика и Дюбуа

Бывший чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри продолжает выступать со скандальными заявлениями, унижая своих коллег по рингу. В этот раз он набросился с оскорблениями на абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика и британского боксера Даниэля Дюбуа.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри не скрывает своей ненависти к Усику и Дюбуа.
- Фрэнк Уоррен утверждает, что у Фьюри – биполярное расстройство.
Фьюри обозвал Усика и Дюбуа трусами
Что важно понимать, первое сражение между боксерами состоялось 26 августа 2023 года во Вроцлаве.
Тогда Александр Усик завоевал победу техническим нокаутом в 9 раунде.
Как уже упоминалось ранее, реванш состоится 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли.
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