Усик сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров планеты

Украинец Александр Усик, владеющий чемпионскими титулами WBA, WBO и WBC в сверхтяжелом весе, сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии авторитетного издания The Ring.

Усик возглавил рейтинг P4P

38-летний украинец неизменно удерживает первое место с лета прошлого года — после исторической победы над британцем Тайсоном Фьюри в объединительном поединке за статус абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В первой тройке рейтинга также без изменений — вторую и третью позиции занимают японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд соответственно.

Незначительные умиления в топ-10 все же произошли. Вылетел из "десятки" бывший обидчик украинца Василия Ломаченко — Девин Хейни, недавно неубедительно победивший Хосе Рамиреса. Вместо него на десятое место поднялся Давид Бенавидес.

Усик в рейтинге P4P

Также японец Дзюнто Накатани стал седьмым, обойдя Сауля Альвареса. На одну позицию поднялся другой японский боксер — Кен Сиро — теперь он девятый.

Рейтинг P4P от The Ring, топ-10

Александр Усик (Украина, сверхтяжелый вес)

Наоя Иноуэ (Япония, вторая полегче)

Теренс Кроуфорд (США, первая средняя)

Дмитрий Бивол (полутяжка)

Артур Бетербиев (полутяжело)

Джесси Родригес (США, самая легкая)

Дзюнто Накатани (Япония, самая легкая)

Сауль Альварес (Мексика, вторая средняя)

Кен Сиро (Япония, первая самая легкая)

Давид Бенавидес (США, полутяжелый)

Pound for pound (P4P) — это мировой рейтинг профессиональных боксеров независимо от весовых категорий. Он составляется по принципу сравнения мастерства бойцов: оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды.